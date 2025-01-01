Выставка «Картины ускользающего мира. Золотой век японской графики» в Люмьер-холле

«В пору цветенья Вишни сродни облакам - Не потому ли Стала просторней душа, Словно весеннее небо...» - Камо Мабути, выдающийся ученый и поэт XVIII века.

Уникальный мир укиё-э

Выставка «Картины ускользающего мира» посвящена японской графике эпохи Эдо (XVII – середина XIX вв.), известной как укиё-э. Это искусство отражает повседневную жизнь горожан, портреты гейш, актеров театра кабуки, а также стилизованные изображения природы: птиц и цветов. Название «укиё» переводится как «мир, который ускользает», что подчеркивает философскую суть дзэн-буддизма, акцентирующую внимание на эфемерности мгновений и наслаждении настоящим.

Исторический контекст

Цветная гравюра укиё-э не имела аналогов в других странах Дальнего Востока и пользовалась огромной популярностью в Японии. Она украшала интерьеры домов и использовалась как афиши театральных постановок, реклама чайных домов и «веселых» кварталов. Эпоха Эдо стала временем расцвета не только в изобразительном искусстве, но и в литературе, поэзии и театре.

К началу XVIII века Токио, известный тогда как Эдо, стал крупнейшим городом мира с населением более миллиона человек, превосходя все европейские столицы. Именно в это время мастера, такие как Кацусика Хокусай, Андо Хиросигэ, Утагава Кунисада и Китагава Утамаро, создавали шедевры, которые быстро завоевали признание за пределами Японии.

Экспозиция выставки

На выставке представлены работы из знаменитых серий, таких как «36 видов Фудзи» Кацусики Хокусая, «53 станции Токайдо» Андо Хиросигэ, «Альбом птиц и цветов» Коно Байрэя и «Комические виды знаменитых мест в Эдо» Утагавы Хирокагэ. Всего экспозиция включает 63 ксилографии и подробные информационные стенды, где описаны особенности каждого жанра.

Не упустите возможность прикоснуться к этому уникальному искусству и узнать больше о культуре Японии!