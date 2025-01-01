Спектакль Картины из школьной программы или то, что мы видели не раз, но многое не знали

Путешествие в прошлое с театром «Артментальность»

Театр «Артментальность» приглашает зрителей на увлекательное путешествие в мир искусства вместе с искусствоведом Екатериной Половниковой. В этом уникальном спектакле вы не просто увидите знакомые картины из школьных учебников — вы переживете их по-новому!

Неожиданные открытия и воспоминания

В программе вас ожидают не только истории и воспоминания, но и школьные курьёзы, которые помогут взглянуть на знакомые образы с неожиданной стороны. Екатерина Половникова раскроет не только холсты, но и тайны, которые они хранят в себе.

Новый взгляд на детство

Каждая картина, даже та, которую вы считали не особенно любимой, может заиграть новыми красками. В процессе рассказов зритель будет погружен в атмосферу своего детства, что позволит не только вспомнить, но и переосмыслить события прошлого.

Не упустите шанс открыть для себя искусство заново — возможно, даже через призму собственных переживаний. Это выступление станет не просто театральным событием, а настоящим открытием!