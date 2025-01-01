Спектакль Картины из школьной программы или то, что мы видели не раз, но многое не знали

Меню
Картины из школьной программы или то, что мы видели не раз, но многое не знали
16+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Путешествие в прошлое с театром «Артментальность»

Театр «Артментальность» приглашает зрителей на увлекательное путешествие в мир искусства вместе с искусствоведом Екатериной Половниковой. В этом уникальном спектакле вы не просто увидите знакомые картины из школьных учебников — вы переживете их по-новому!

Неожиданные открытия и воспоминания

В программе вас ожидают не только истории и воспоминания, но и школьные курьёзы, которые помогут взглянуть на знакомые образы с неожиданной стороны. Екатерина Половникова раскроет не только холсты, но и тайны, которые они хранят в себе.

Новый взгляд на детство

Каждая картина, даже та, которую вы считали не особенно любимой, может заиграть новыми красками. В процессе рассказов зритель будет погружен в атмосферу своего детства, что позволит не только вспомнить, но и переосмыслить события прошлого.

Не упустите шанс открыть для себя искусство заново — возможно, даже через призму собственных переживаний. Это выступление станет не просто театральным событием, а настоящим открытием!

