Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Картины и картинки с выставки. Классика в песочных тонах
Киноафиша Картины и картинки с выставки. Классика в песочных тонах

Картины и картинки с выставки. Классика в песочных тонах

12+
Возраст 12+

О концерте

Арт-концерт в Мариинском театре

Представляем вашему вниманию уникальный арт-концерт, который объединит музыку Модеста Мусоргского с вдохновением от картин русских художников. Этот проект является серией камерных композиций и предполагает синтез классической музыки, литературного текста и художественной песочной анимации.

О концепции проекта

Создатели стремятся сохранить основное содержание шедевров классического искусства, оживляя их своими фантазийными интерпретациями. Это не традиционный концерт, а современная форма сценического действия, нацеленная на эмоциональное взаимодействие с аудиторией. Такое исполнение заинтересует как юных зрителей, так и искушенную публику старшего возраста. Концерт прекрасно подойдет для семейного посещения.

Исполнители

  • Оксана Чунчукова — мастер песочной анимации. Окончила Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна в 2007 году. С 2012 года активно выступает на сцене, сотрудничая с музыкантами и симфоническими оркестрами. Её творчество было представлено на таких площадках, как Мариинский театр и Государственный Кремлевский дворец, а также за рубежом.
  • Кристина Строгова — актриса театра и кино. Окончила Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства. В её репертуаре — участие в известных театрах и моноспектаклях, включая "Крылатая" Инны Мухиной и "Ромео и Джульетта".
  • Наталья Эрте — пианистка и музыкальный руководитель проекта. Окончила Санкт-Петербургскую государственную консерваторию и является лауреаткой множества международных конкурсов. Выступала на престижных сценах России и Европы, в том числе в Мариинском театре и в различных филармониях.

Не упустите возможность стать частью этого художественного события, которое объединит лучшие традиции классического искусства и современные творческие практики.

Купить билет на концерт Картины и картинки с выставки. Классика в песочных тонах

Помощь с билетами
В других городах
Февраль
28 февраля суббота
16:00
Мариинский-2 Санкт-Петербург, Декабристов, 34а

В ближайшие дни

6+
Классическая музыка
"От Вяльцевой до Минкова и Шварца", аб-т №5
9 марта в 19:00 Малый зал Петербургской филармонии
от 500 ₽
Элитный Stand Up
18+
Юмор
Элитный Stand Up
30 января в 18:45 Квартира 8
от 500 ₽
Мы летим в Новый год. Песни из «Летающих зверей» и «Смешариков».
6+
Живая музыка
Мы летим в Новый год. Песни из «Летающих зверей» и «Смешариков».
20 декабря в 20:00 Новая сцена Александринского театра
от 3400 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше