Картины и картинки с выставки. Классика в песочных тонах

Арт-концерт в Мариинском театре

Представляем вашему вниманию уникальный арт-концерт, который объединит музыку Модеста Мусоргского с вдохновением от картин русских художников. Этот проект является серией камерных композиций и предполагает синтез классической музыки, литературного текста и художественной песочной анимации.

О концепции проекта

Создатели стремятся сохранить основное содержание шедевров классического искусства, оживляя их своими фантазийными интерпретациями. Это не традиционный концерт, а современная форма сценического действия, нацеленная на эмоциональное взаимодействие с аудиторией. Такое исполнение заинтересует как юных зрителей, так и искушенную публику старшего возраста. Концерт прекрасно подойдет для семейного посещения.

Исполнители

Кристина Строгова — актриса театра и кино. Окончила Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства. В её репертуаре — участие в известных театрах и моноспектаклях, включая "Крылатая" Инны Мухиной и "Ромео и Джульетта".

Наталья Эрте — пианистка и музыкальный руководитель проекта. Окончила Санкт-Петербургскую государственную консерваторию и является лауреаткой множества международных конкурсов. Выступала на престижных сценах России и Европы, в том числе в Мариинском театре и в различных филармониях.

Не упустите возможность стать частью этого художественного события, которое объединит лучшие традиции классического искусства и современные творческие практики.