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Картинки с выставки
Киноафиша Картинки с выставки

Спектакль Картинки с выставки

Постановка
Театр им. Наталии Сац 6+
Режиссер Кирилл Симонов
Продолжительность 1 час
Возраст 6+

О спектакле

Балет о мире детских сновидений

Путешествие в сказочный сад

Балет «Картинки с выставки» приглашает зрителей в волшебный мир, где оживают самые необычные детские сны. Здесь можно встретить загадочных персонажей, блуждая в фантастическом саду.

Страхи и надежды

В снах детей переплетаются страхи и мечты. Кто-то столкнется с пугающим клоуном, способным менять облики, а кто-то найдет утешение в общении с ангелами, летая над Землей.

Личное чудо каждого

Девочка-сирота в своем сне обретает родителей, а мальчик побеждает в игре в войну, находя свою внутреннюю силу. Этот балет раскрывает красоту и силу детского воображения, где каждый сон — это шаг к преодолению своих страхов и обретению гармонии.

Фотографии

Картинки с выставки Картинки с выставки Картинки с выставки Картинки с выставки Картинки с выставки
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