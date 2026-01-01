Балет о мире детских сновидений

Путешествие в сказочный сад

Балет «Картинки с выставки» приглашает зрителей в волшебный мир, где оживают самые необычные детские сны. Здесь можно встретить загадочных персонажей, блуждая в фантастическом саду.

Страхи и надежды

В снах детей переплетаются страхи и мечты. Кто-то столкнется с пугающим клоуном, способным менять облики, а кто-то найдет утешение в общении с ангелами, летая над Землей.

Личное чудо каждого

Девочка-сирота в своем сне обретает родителей, а мальчик побеждает в игре в войну, находя свою внутреннюю силу. Этот балет раскрывает красоту и силу детского воображения, где каждый сон — это шаг к преодолению своих страхов и обретению гармонии.