Балет Кирилла Симонова «Картинки с выставки»

Балет Кирилла Симонова «Картинки с выставки» перенесет зрителей в мир детских сновидений. Это красочное представление позволит встретить смешанных героев: от страшного клоуна, который меняет обличия, до ангелов, которые пригласят летать над Землёй. Девочка-сирота увидит в своем сне родителей, а мальчик, наконец, победит в игре в войну.

Смешение жанров и стилей

В этом спектакле хореограф Кирилл Симонов совместно с художником Вячеславом Окуневым создали уникальную сценическую фантазию на тему детства, где смешиваются жанры и стили. Здесь одновременно можно увидеть кулинарное шоу и сценический бой подушками, световое шоу и классические балетные дивертисменты, что делает каждую сцену удивительной и непредсказуемой.

Музыка великих композиторов

Спектакль основан на музыкальных произведениях М. Мусоргского, а также включает современную интерпретацию от Вольфганга Миттерера. Это сочетание классической музыки и современного звучания погружает зрителей в атмосферу, полную эмоций и глубины.

Почему стоит увидеть этот балет?

«Картинки с выставки» — это не просто спектакль, а настоящее возвращение в детство, в мир, где возможно всё. Это событие будет интересно не только любителям балета и классической музыки, но и тем, кто ценит современное искусство. Уникальное сочетание музыки и хореографии, а также талантливые артисты на сцене — вот что вас ожидает.

Спектакль проходит в театре имени Сац, где каждый зритель сможет насладиться этой волшебной историей, полной чудес и удивительных открытий.