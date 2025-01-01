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Картинки с выставки. Музыка М.П. Мусоргского
Киноафиша Картинки с выставки. Музыка М.П. Мусоргского

Картинки с выставки. Музыка М.П. Мусоргского

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт «Картинки с выставки»

Приглашаем вас на уникальный концерт, где музыка М. П. Мусоргского обретает новые грани! Каждая миниатюра из цикла «Картинки с выставки» — это маленький шедевр, в котором оригинальные образы действительности переплетаются с фантастическими зарисовками.

Музыкальные образы

В этом произведении изломанный ритм и ужимки крадущегося гнома контрастируют с меланхолическими мотивами старинного замка. Бесовские диссонансы Бабы Яги сменяются веселым балетом невылупившихся птенцов. Музыка, написанная под впечатлением от выставки художника Виктора Гартмана, не оставит равнодушным ни одного слушателя.

Вдохновение для юных талантов

Этот концерт станет отличной возможностью для детей не только насладиться музыкой, но и вдохновиться на создание собственных художественных работ. Под влиянием услышанных музыкальных образов они смогут запечатлеть свои впечатления на бумаге!

Исполнители

Концерт исполнит талантливый пианист Владислав Чепинога. Ведущая мероприятия — Ольга Крючкова, которая поможет погрузиться в атмосферу музыкального искусства.

Не упустите шанс насладиться этим незабываемым событием!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 22 ноября
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
15:00 от 1000 ₽

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