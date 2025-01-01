Меню
Картинки летней жизни
Киноафиша Картинки летней жизни

Картинки летней жизни

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Летние воспоминания: Ирина Мельник расскажет о нижегородцах в Заповедных кварталах

Как проводили свои летние дни нижегородцы сто пятьдесят лет назад? На этот вопрос ответит актриса и исследовательница Ирина Мельник в своем новом спектакле. Гости смогут погрузиться в атмосферу дачного отдыха и летних развлечений, знакомясь с культурными особенностями прошлого.

Путешествие в прошлое

В спектакле акцент сделан на традиционных развлечениях того времени, таких как игра в крокет, чаепития на террасе и поиск своего «дерева силы». Эти простые, но важные моменты создают уникальную атмосферу, позволяя зрителям почувствовать дух ушедшей эпохи.

Подробности о спектакле

Спектакль основан на архивных материалах и воспоминаниях нижегородцев, а также включает в себя элементы театрализованной реконструкции. С помощью ярких костюмов и живой музыки зрители станут свидетелями того, как наши предки проводили летние дни, наслаждаясь простыми радостями жизни.

Не упустите шанс!

Летний спектакль Ирины Мельник — это отличный способ провести время с семьей и друзьями. Убедитесь, что вы посетите это мероприятие, прежде чем лето уйдет в прошлое. Погружение в историю и общение с искусством оставят незабываемые впечатления и помогут открывать новые грани прошлого.

В других городах

Нижний Новгород, 16 августа
Заповедные кварталы Нижний Новгород, Короленко, 17
14:00

