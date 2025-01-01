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Карнавальная ночь
Билеты от 900₽
Киноафиша Карнавальная ночь

Спектакль Карнавальная ночь

6+
Режиссер Егор Дружинин
Продолжительность 1 час 40 минут, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 900₽

О концерте/спектакле

Веселый спектакль по мотивам двух музыкальных киношедевров

Предновогодние дни — самое время для ярких воспоминаний и волнующих эмоций, и этот веселый спектакль по мотивам культовых фильмов Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь» и «Девушка без адреса» как раз и подарит вам такую атмосферу! В этом музыкальном шоу объединены два знаменитых фильма, каждый из которых посвящен отдельному акту спектакля, где любимые мелодии, музыка и танцы создадут атмосферу праздника и счастья.

Два счастливых начала
В первом акте — история девушки Кати, приехавшей в Москву покорять город, и её попутчика Паши, которые, случайно потеряв друг друга, все-таки находят свое счастье. Классическая предновогодняя романтика, когда счастье всегда находит путь, а у каждой истории должен быть счастливый конец.

Старые знакомые и веселые приключения
Во втором акте спектакля зрители встречают знакомую нам Лену, культработницу, которая оказывается в центре событий, и влюбленного в неё электрика Гришу, который готов на всё, чтобы помочь своей любимой. Добавляется и директор ДК товарищ Огурцов, пытающийся всеми силами испортить новогодний карнавальный праздник. Ситуации будут развиваться с фирменным рязанским юмором, неожиданными поворотами и, конечно, с удивительными новогодними танцами и песнями.

Смешение юмора, музыки и танцев
Сохраняя атмосферу старых добрых фильмов Рязанова, режиссер и хореограф Егор Дружинин создал необычный спектакль, в котором музыкальные номера и задорные танцы переплетаются с искрометным юмором. Зрители смогут насладиться любимыми песнями, как в «Карнавальной ночи», так и в «Девушке без адреса», в новой яркой интерпретации.
В спектакле принимают участие: Егор Дружинин, Анна Эйвазова, Александра Розовская, Максим Немков, Денис Демкив, Иван Коряковский, Юрий Мазихин, Алексей Сарычев, Дмитрий Масленников, Эльвина Мухутдинова, Ульяна Бачерникова, Ульяна Чеботарь, Илона Петраш и другие.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 декабря
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
19:00 от 900 ₽

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