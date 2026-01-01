Карнавальная ночь: дискотека 00х10х

Карнавальная ночь: волшебство возвращается!

Забытые чувства детства и атмосфера праздника вновь оживают на костюмированной вечеринке «Карнавальная ночь», которая пройдет 5 января в клубе «Свобода». Вы сможете снова почувствовать себя важной частью волшебного шоу, вспомнив, как в детстве наряжались на утренники в костюмы зайцев, снежинок, пиратов и принцесс.

Нужен костюм!

Приглашаем вас к свободному самовыражению! Для участия в вечеринке важно прийти в карнавальных аксессуарах и костюмах. Это отличная возможность проявить фантазию и удивить окружающих своим образом любимого героя.

Праздничная атмосфера

На вас ждет уникальная атмосферу утренника для взрослых под зажигательные хиты нулевых и двухтысячных. Просторный клубный танцпол в Екатеринбурге обеспечит вам отличное настроение и готовность пуститься в пляс.

Не пропустите веселые активности

В зоне для фотографий вас будут ждать ёлка, дождик и мишура — как в детстве! А также, вы сможете встретить Деда Мороза и Снегурочку, которые добавят волшебства в ваш вечер.

В программе — розыгрыш сладких подарков и специальный приз за лучший костюм: колонка Яндекс Станция мини с Алисой! Не упустите возможность стать звездой вечера!

Приходите и создайте незабываемые воспоминания на «Карнавальной ночи»!