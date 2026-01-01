Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Карнавальная ночь: дискотека 00х10х
Киноафиша Карнавальная ночь: дискотека 00х10х

Карнавальная ночь: дискотека 00х10х

18+
Возраст 18+

О концерте

Карнавальная ночь: волшебство возвращается!

Забытые чувства детства и атмосфера праздника вновь оживают на костюмированной вечеринке «Карнавальная ночь», которая пройдет 5 января в клубе «Свобода». Вы сможете снова почувствовать себя важной частью волшебного шоу, вспомнив, как в детстве наряжались на утренники в костюмы зайцев, снежинок, пиратов и принцесс.

Нужен костюм!

Приглашаем вас к свободному самовыражению! Для участия в вечеринке важно прийти в карнавальных аксессуарах и костюмах. Это отличная возможность проявить фантазию и удивить окружающих своим образом любимого героя.

Праздничная атмосфера

На вас ждет уникальная атмосферу утренника для взрослых под зажигательные хиты нулевых и двухтысячных. Просторный клубный танцпол в Екатеринбурге обеспечит вам отличное настроение и готовность пуститься в пляс.

Не пропустите веселые активности

В зоне для фотографий вас будут ждать ёлка, дождик и мишура — как в детстве! А также, вы сможете встретить Деда Мороза и Снегурочку, которые добавят волшебства в ваш вечер.

В программе — розыгрыш сладких подарков и специальный приз за лучший костюм: колонка Яндекс Станция мини с Алисой! Не упустите возможность стать звездой вечера!

Приходите и создайте незабываемые воспоминания на «Карнавальной ночи»!

Купить билет на концерт Карнавальная ночь: дискотека 00х10х

Помощь с билетами
В других городах
Январь
5 января вторник
23:00
Свобода Екатеринбург, Черкасская, 12
от 500 ₽

В ближайшие дни

Два крутых комика
18+
Юмор
Два крутых комика
14 марта в 20:30 Pravda Bar
от 1200 ₽
Еврейское счастье
0+
Эстрада Джаз
Еврейское счастье
21 мая в 19:00 Свердловская филармония
от 1400 ₽
Гуси-лебеди
Классическая музыка
Гуси-лебеди
16 мая в 10:00 Свердловская детская филармония
от 800 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше