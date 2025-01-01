Карнавала НЕ будет

Новогодний концерт: создадим чудо вместе!

Работники Дома культуры с нетерпением ожидают приезда артистов для проведения Новогоднего концерта. Однако природа решает вмешаться в их планы — сильный буран и метель не дают возможности артистам добраться до места назначения. Как же выкрутятся герои, чтобы не оставить зрителей без праздника?

Вечеринка, на которую все так надеялись, оказывается под угрозой. На кону не только настрой зрителей, но и квартальные премии всех участников мероприятия. Спасти ситуацию может лишь одно — Новогоднее чудо!

Приготовьтесь петь, танцевать и смеяться вместе с вашими любимыми героями! В этом увлекательном шоу вас ждет:

Отборные хиты советской эстрады, которые можно петь вместе с персонажами;

Призы и подарки для самых активных участников;

Новогодние сюрпризы и неожиданные моменты;

Танцы до упаду;

Волшебная атмосфера, погружающая в атмосферу праздника.

Это шоу создано по мотивам легендарного фильма «Карнавальная ночь», где на одной сцене соберутся самые известные персонажи из советских комедий. Не упустите возможность стать частью этой незабываемой вечеринки и сотворить чудо вместе!