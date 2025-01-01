Меню
Карнавал животных
Карнавал животных

Карнавал животных

Продолжительность 50 минут

О концерте

Цикл концертов для детей «Час без гаджетов»: Карнавальная симфония Сен-Санса

«Астана Опера» приглашает юных зрителей на захватывающий концерт — зоологическую фантазию «Карнавала животных» французского композитора Шарля-Камиля Сен-Санса. Эта известная сюита погружает детей в увлекательный мир музыки, где инструменты симфонического оркестра подражают голосам и поведению животных и птиц. Спектакль продлится всего 50 минут, но оставит незабываемые впечатления.

Сюжет и история создания

Первое исполнение «Карнавала животных» состоялось 9 марта 1886 года. Композитор, считая свое творение лишь музыкальной шуткой, запретил его публикацию при жизни, стремясь избежать репутации автора «несерьезной» музыки. В результате, эта яркая работа исполнялась исключительно в частных домах и salons до самой смерти Сен-Санса в 1921 году.

Несмотря на это, одна часть сюиты — «Лебедь» для виолончели и фортепиано — была разрешена для исполнения при жизни автора и быстро завоевала популярность, благодаря хореографической миниатюре «Умирающий лебедь», поставленной Михаилом Фокиным для великой балерины Анны Павловой.

Музыкальные приключения на сцене

«Карнавалы животных» наполнены юмором и неожиданными музыкальными цитатами, что делает концерт зрелищным и увлекательным. На сцене कलाकारов «Астана Опера» будут сопровождать воспитанники школы балетного искусства «Щелкунчик» города Астаны, под художественным руководством Мая Амеличевой.

Исполнители

  • Камерный ансамбль театра «Астана Опера»
  • Дирижер — Руслан Баймурзин, кавалер ордена «Құрмет»
  • Партия фортепиано — Жанар Сейтханова, Салтанат Абильханова
  • Воспитанники школы балетного искусства «Щелкунчик»
  • Ведущая — музыковед Сауле Маулетова

Важно знать

Возрастное ограничение для зрителей — 5+. Дирекция оставляет за собой право замены исполнителей. Билеты, приобретенные в ГТОБ «Астана Опера», подлежат обмену и возврату только в случаях отмены или переноса спектаклей. Во всех остальных случаях возврат и обмен не производится.

Купить билет на концерт Карнавал животных

Декабрь
14 декабря воскресенье
15:00
Астана Опера Астана, ул. Кунаева 1

