Карнавал животных. Музыка К. Сен-Санса
6+
Музыкальное волшебство «Карнавала животных» 

«Карнавала животных» Камиля Сен-Санса знаменует собой уникальное музыкальное путешествие, наполненное яркими образами и звукоподражанием. Это не только аудиовизуальный спектакль, но и мастер-класс по возможностям инструментов оркестра.

Звуки природы и животного мира

Каждое животное здесь находит свой звучащий образ: кларнет радостно кукует и кукарекает, альт мастерски кричит «иа», а антилопы и кенгуру порхают по клавиатуре фортепиано, создавая атмосферу веселья и игривости. Даже тяжеловесный слон будет представлен контрабасом, который передаст его величественную поступь.

Тайны подводного мира

На концерте вы также узнаете, какие инструменты необходимы для передачи гармонии и красоты подводного мира и кто «отвечает» за величественный полет лебедя. Это музыкальное полотно не только следует слышать, но и обязательно видеть.

Не упустите возможность посетить это захватывающее зрелище, которое объединяет в себе волшебство музыки и зрелищность театра!

Март
28 марта суббота
15:00
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
от 1000 ₽

