Приглашаем вас на незабываемый спектакль «Карнавальская Золушка», который будет представлен театром кукол! Этот удивительный проект переносит классическую историю Золушки в атмосфер итальянского квартала кукольной Венеции, прямо во время знаменитого карнавала.
В спектакле всех героев ждут неожиданные изменения. Авторы адаптировали знакомую историю, переименовав персонажей и добавив элементы, которые сделают представление еще более увлекательным для зрителей всех возрастов.
Но это ещё не всё! В рамках спектакля кукол будет представлен небольшой карнавальный концерт, который дополнит атмосферу веселья и праздника. Зрители смогут насладиться живой музыкой и яркими выступлениями кукол, что сделает вечер по-настоящему волшебным.
Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального события. Спектакль «Карнавальская Золушка» — это не только история о любви и волшебстве, но и яркое погружение в атмосферу одного из самых известных карнавальных праздников мира.
Следите за анонсами и не забудьте приобрести билеты заранее!