История Золушки в куклах на сцене Театра Елены Камбуровой

Приглашаем вас на незабываемый спектакль «Карнавальская Золушка», который будет представлен театром кукол! Этот удивительный проект переносит классическую историю Золушки в атмосфер итальянского квартала кукольной Венеции, прямо во время знаменитого карнавала.

Новые имена, новые эмоции

В спектакле всех героев ждут неожиданные изменения. Авторы адаптировали знакомую историю, переименовав персонажей и добавив элементы, которые сделают представление еще более увлекательным для зрителей всех возрастов.

Карнавальный концерт

Но это ещё не всё! В рамках спектакля кукол будет представлен небольшой карнавальный концерт, который дополнит атмосферу веселья и праздника. Зрители смогут насладиться живой музыкой и яркими выступлениями кукол, что сделает вечер по-настоящему волшебным.

Не пропустите!

Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального события. Спектакль «Карнавальская Золушка» — это не только история о любви и волшебстве, но и яркое погружение в атмосферу одного из самых известных карнавальных праздников мира.

Следите за анонсами и не забудьте приобрести билеты заранее!