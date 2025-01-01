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Карнавал сказок
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Спектакль Карнавал сказок

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Сказочный карнаваль в музее «Буратино-Пиноккио»

Приглашаем вас в захватывающее путешествие в мир сказок! В необычном пространстве музея «Буратино-Пиноккио» зрителей ждёт уникальная возможность встретиться с героями самых известных произведений:

  • Астрид Линдгрен
  • Эрнста Теодора Амадея Гофмана
  • Карло Коллоди
  • Льюиса Кэрролла
  • Карло Гоцци

Волшебные встречи

На сказочном карнавале вас ждут весёлые персонажи, такие как:

  • Коломбина и Арлекин
  • Карлсон и Пеппи Длинныйчулок
  • Сам Барон Мюнхаузен!

Эти персонажи подарят вам незабываемые моменты и множество улыбок!

Практическая информация

Рекомендованный возраст для участников: 7-12 лет. Продолжительность программы составляет 60 минут.

Не забудьте взять с собой сменную обувь для комфортного участия в программе!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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