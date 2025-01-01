Спектакль Карнавал сказок

Сказочный карнаваль в музее «Буратино-Пиноккио»

Приглашаем вас в захватывающее путешествие в мир сказок! В необычном пространстве музея «Буратино-Пиноккио» зрителей ждёт уникальная возможность встретиться с героями самых известных произведений:

Астрид Линдгрен

Эрнста Теодора Амадея Гофмана

Карло Коллоди

Льюиса Кэрролла

Карло Гоцци

Волшебные встречи

На сказочном карнавале вас ждут весёлые персонажи, такие как:

Коломбина и Арлекин

Карлсон и Пеппи Длинныйчулок

Сам Барон Мюнхаузен!

Эти персонажи подарят вам незабываемые моменты и множество улыбок!

Практическая информация

Рекомендованный возраст для участников: 7-12 лет. Продолжительность программы составляет 60 минут.

Не забудьте взять с собой сменную обувь для комфортного участия в программе!