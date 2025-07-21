Спектакль Карнавал. Шехеразада

Балеты Михаила Фокина в Мариинском театре

25 мая в 13:00

Карнавал - балет на музыку Роберта Шумана

Продолжительность спектакля 30 минут

Поставленный в 1910 году для благотворительного вечера «Карнавал» хореографа Михаила Фокина и художника Льва Бакста вошел в историю балета как прелестная стилизация комедии дель арте на музыку Шумана. На создание спектакля Фокина вдохновило знакомство с жизненными перипетиями композитора, нашедшими отклик в пьесах фортепианного цикла «Карнавал». Двойственность души Шумана отразилась в образах пылкого Флорестана и сентиментального Эсебиуса, красавица Эстрелла напоминала об увлечении композитора Эрнестиной фон Фрикен, кокетливая Кьярина воплощала любовь к будущей жене Кларе Вик. В шумановских пьесах нашлось место и так близким Фокину идеям борьбы с филистерами, сторонниками старых традиций искусства. «Из всего этого, из указанных в нотах названий "Арлекин", "Коломбина", "Панталон", "Пьеро", "Бабочка" мне сразу представилась картина балета, – вспоминал хореограф. – Это ряд отдельных характеристик, связанных между собой постоянным появлением неудачника Пьеро, смешного Панталона и всегда выходящего победителем из всех своих проказ и затей Арлекина. Небольшой сюжет вокруг любви Арлекина к Коломбине, неудачи Пьеро и Панталона – все это было буквально сымпровизировано на репетициях. Балет был поставлен в три репетиции…». Свидетель первых представлений спектакля характеризовал найденную гармонию персонажей такими словами: «Шутка, озорство, в сочетании с атлетической силой Арлекина усмирены в нежности» его партнерши Коломбины. В серии очаровательных сценок прелесть зависела от маленьких, неуловимых, быстрых жестов, лукавых улыбок, кокетливых перебегов и «стильного жеманства, передающего эпоху». Исполнителям этого балета не приходилось блистать техникой в сложных пассажах танца, главной задачей артистов было создание атмосферы непринужденной игры и легкомыслия. В «Карнавале» в свое время выступали замечательные танцовщики: Тамара Карсавина, Лидия Лопухова, Леонид Леонтьев, Вацлав Нижинский. А роль Пьеро на премьере сыграл начинающий режиссер Всеволод Мейерхольд. После успеха спектакля на премьере Сергей Дягилев включил его в программу «Русских сезонов», в 1911 году «Карнавал» был поставлен в Мариинском театре, а затем Фокин переносил его на сцены театров Стокгольма, Копенгагена, Буэнос-Айреса, Нью-Йорка и многочисленных частных антреприз. В России после долгих лет забвения в 1962 году фокинскую стилизацию вернул в репертуар Константин Сергеев. А в 2008-ом спектакль обрел новую жизнь и сегодня радует зрителя в реконструированной по записям Фокина версии Сергея Вихарева.



Шехерезада - балет на музыку Николая Римского-Корсакова

Продолжительность спектакля 45 минут

В 1910 году «Шехеразада» произвела фурор в Париже. Едва откричав «браво» на премьере «Русских сезонов», модницы поспешили облачиться в a la восточные шальвары и чалмы, подобные придуманным для спектакля художником Бакстом, изготовители тканей запустили в производство полотна с орнаментами в голубых с оранжевым тонах, ювелиры с небывалым успехом стали продавать броские украшения, напоминавшие те, в которых блистали артисты на сцене. На сенсацию и рассчитывал Сергей Дягилев, задумывая к показу в Париже балет на сюжет из «1001 ночи» со сказочной музыкой Римского-Корсакова и экзотикой восточного колорита. В хореографии Фокина, все действия и чувства выразившего позами и движением, публику приводили в экстаз Ида Рубинштейн – своей царственной красотой, и взлетавший над сценой Вацлав Нижинский – звериной пластикой полуобнаженного тела. Таких чувственных оргий, как в «Шехеразаде», парижане в балете еще не видели. И хотя сегодняшних театралов сценами сладострастных объятий и жестокой резни в гареме вряд ли удивишь, сочные музыкальные, живописные и пластические краски «Шехеразады» до сих пор будоражат воображение чуткого зрителя.