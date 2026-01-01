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Карнавал по-королевски
Киноафиша Карнавал по-королевски

Спектакль Карнавал по-королевски

0+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 0+

О спектакле

Цирковой спектакль для детей и родителей

Эстрадно-цирковой стильный шоу-спектакль «Карнавал по-королевски» — это феерическая сказка, основанная на вечных ценностях. В центре сюжета — отношения родителей и детей, взаимопонимание, доброта и путь взросления.

Для всей семьи

Эта авторская сказка увлечет с первых минут не только детей, но и их любимых родителей. Спектакль наполнен захватывающими цирковыми номерами, удивительными иллюзионными трюками и зрелищными спецэффектами. Вас ждут лазерно-пиксельное шоу и Королевское шоу мыльных пузырей, которые подарят незабываемые впечатления!

Подарите время вместе

Откройте для себя и своих детей удивительный мир сказки, где каждый найдет что-то для себя. Помните, что самое ценное в жизни — это время, проведенное в кругу семьи!

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