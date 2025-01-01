Меню
Карнавал магии
Билеты от 1000₽
Киноафиша Карнавал магии

Спектакль Карнавал магии

Постановка
Театр иллюзии 12+
Продолжительность 70 минут
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О спектакле

Карнавал магии: уникальная зрелищная шоу-программа театра Иллюзии

Зрители приглашаются стать свидетелями невероятных зрелищ на спектакле «Карнавал магии». В этой удивительной программе вы увидите, как человек парит в воздухе, нарушая законы физики, и станете частью зрелищных номеров, где иллюзионисты за считанные секунды меняют десятки нарядов, а также освобождаются из цепей и замкнутых пространств.

Захватывающие иллюзии

В программе также представлено выступление бесстрашного факира, который смело поднимается по лестнице из острых мечей, делая этот номер особенно напряжённым и увлекательным.

Комбинация искусств

Захватывающие номера иллюзии органично сочетаются с зажигательными танцами, световыми эффектами и красочным музыкальным оформлением. Эта великолепная атмосфера не оставит равнодушными ни детей, ни взрослых!

Купить билет на спектакль Карнавал магии

Декабрь
Январь
19 декабря пятница
19:00
Театр иллюзии Москва, Лазо, 3
от 1000 ₽
7 января среда
18:00
Театр иллюзии Москва, Лазо, 3
от 1000 ₽
23 января пятница
19:00
Театр иллюзии Москва, Лазо, 3
от 1000 ₽

Фотографии

Карнавал магии

