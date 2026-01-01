Спектакль Карнавал игрушек

Оповещения от Киноафиши
Музыкальный карнавальный праздник для самых маленьких

Программа «Карнавал игрушек» в Свердловской детской филармонии — это увлекательное музыкальное интерактивное представление, созданное специально для детей от одного года. Оно является частью абонемента «Детская классика» и открывает мир музыки для малышей.

Что ждет юных зрителей

В ходе представления малыши смогут насладиться классическими произведениями, которые создают атмосферу настоящего праздника в детской комнате. Зрители не просто наблюдают, а активно участвуют в действии: им предлагается танцевать, общаться и двигаться у сцены, что делает посещение филармонии еще более увлекательным.

Зачем привнести музыку в жизнь ребенка

Музыка играет важную роль в развитии детей, способствуя улучшению координации, развитию чувства ритма и мелодии. Такие мероприятия, как «Карнавал игрушек», помогают формировать у детей любовь к искусству с раннего возраста и становятся отличным способом провести время в кругу семьи.

Ноябрь
28 ноября суббота
15:00
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36

