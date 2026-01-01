Концерт-мистерия «Кармина Бурана»

«Кармина Бурана» — это концертное мероприятие, на котором будет исполнена знаменитая кантата Карла Орфа в исполнении Санкт-Петербургского симфонического оркестра «Impulse Orchestra» и хора «Созвездие». Это событие привлечет любителей классической музыки, желающих услышать живое исполнение одной из самых известных работ композитора.

Мистическая атмосфера средневековья

В начале XIX века в бенедиктинском монастыре Бойерн был найден уникальный манускрипт, включавший более 250 средневековых стихотворений, написанных бродячими поэтами, беглыми монахами и студентами. На основе этих произведений был создан сборник «Кармина Бурана».

В 1936 году Карл Орф, вдохновленный этим сборником, создает одноименную сценическую кантату, которая стала одним из самых загадочных и мистических хоровых музыкальных произведений ХХ века. Средневековая поэзия, наполненная ритмом и напевностью, позволила композитору пробудить «душу древних миров».

Участники шоу

Оркестр «Impulse Orchestra»

Хор «Созвездие»

Солисты оперных театров Санкт-Петербурга

Продолжительность мероприятия — 1 час 15 минут без антракта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.