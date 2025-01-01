Вечер магии музыки: "Кармина Бурана" Карла Орфа

«Кармина Бурана» — первая и самая известная часть триптиха "Триумфы" немецкого композитора Карла Орфа. Это произведение написано на стихи средневековых народных поэтов и рассказывает о простых, но глубоких проявлениях человеческой жизни: муках любви, тщетности надежд, радости первых весенних дней и плотских удовольствиях.

Полное название сценической кантаты "Кармина Бурана" звучит как «Песни Бойерна: мирские песни для исполнения певцами и хорами совместно с инструментами и магическими изображениями». Это название полностью отражает идею концерта, который дарит зрителям уникальное сочетание музыки и театра.

Философия произведения

Карл Орф сам охарактеризовал свое знаменитое сочинение как «праздник победы человеческого духа через равновесие плотского и вселенского». Это произведение не только музыкальный шедевр, но и глубокое размышление о жизни и её противоречиях.

Прикосновение к магии

Приходите и проведите фантастический вечер в атмосфере собора, окунитесь в магию музыки и пения. В единстве этих элементов вы обретете равновесие души. Не упустите возможность стать частью этого невероятного события!