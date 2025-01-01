Меню
Кармина Бурана
Постановка
Концертный зал Мариинского театра 6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Кантата Карла Орфа "Кармина Бурана" в концертном зале Мариинского театра

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие — исполнение кантаты "Кармина Бурана" Карла Орфа, которое пройдет с синхронными титрами на русском языке. Это произведение, написанное в 1936 году, стало визитной карточкой композитора и одной из самых популярных музыкальных работ XX века.

История создания

В начале 1930-х годов Орф познакомился со сборником XII–XIII веков "Кармина Бурана", найденным в баварском монастыре. В этом сборнике представлены произведения вагантов — странствующих поэтов, чьи стихи, написанные на народной латыни и средневерхненемецком, затрагивают темы, актуальные и в наше время: вино, любовь, азарт и поиски счастья.

Основные темы и идеи

Ключевой идеей кантаты является осознание того, что жизнь полна перемен, а человек — лишь игрушка в руках судьбы, о чем напоминает образ колеса Фортуны. Орф стремился к простоте в музыкальном выражении, используя лаконичные мелодические формулы и элементарные гармонии. Однако именно мощные и завораживающие ритмы, а также четкая подача текста сделали это произведение настоящим шедевром.

Исполнители

Кантату исполнят солисты оперы, хор, детский хор и Симфонический оркестр Мариинского театра, что обещает зрителям незабываемые эмоции и атмосферу.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального волшебства!

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 4 сентября
Концертный зал Мариинского театра Санкт-Петербург, Писарева, 20, вход с улицы Декабристов, 37
19:00 от 1800 ₽

