Кармина Бурана к.и.

Кантата «Кармина Бурана» Карла Орфа в Мариинском театре

Кантата «Кармина Бурана», написанная Карлом Орфом в 1936 году, является наиболее известным произведением композитора. Это музыкальное шедевр, принесшее своему автору всемирную славу, сразу же вошло в золотой фонд классического репертуара XX века. В его основе лежит сборник XII–XIII столетий «Кармина Бурана», обнаруженный в баварском монастыре, содержащий поэтические произведения вагантов — странствующих средневековых поэтов.

Текст кантаты, написанный на народной латыни, средневерхненемецком и старофранцузском языках, отражает вечные человеческие интересы: вино, любовь, удачу и богатство. Однако главная идея произведения заключается в том, что в мире нет ничего вечного. Каждый человек — лишь игрушка в руках судьбы, символом капризов которой является вращающееся колесо Фортуны. Этот образ становится лейтмотивом всей кантаты Орфа.

Исполнители и программа

В концерте участвуют солисты оперы, хор, детский хор и симфонический оркестр Мариинского театра. Дирижером выступает Константин Рылов. Ответственным концертмейстером является Марина Мишук, хормейстером детского хора — Ирина Яцемирская.

Музыкальные особенности «Кармины Бурана»

Стремясь вернуть к жизни «праосновы» музыки, Орф использует простые, но выразительные мелодии и гармонию, сведенную к основным элементам. Успех кантаты обусловлен также ее мощными ритмами, создаваемыми большим количеством ударных инструментов и четкой, насыщенной интонацией поэтического текста.

