Кармина Бурана к.и.
6+
О концерте

Кантата «Кармина Бурана» Карла Орфа в Мариинском театре

Кантата «Кармина Бурана», написанная Карлом Орфом в 1936 году, является наиболее известным произведением композитора. Это музыкальное шедевр, принесшее своему автору всемирную славу, сразу же вошло в золотой фонд классического репертуара XX века. В его основе лежит сборник XII–XIII столетий «Кармина Бурана», обнаруженный в баварском монастыре, содержащий поэтические произведения вагантов — странствующих средневековых поэтов.

Текст кантаты, написанный на народной латыни, средневерхненемецком и старофранцузском языках, отражает вечные человеческие интересы: вино, любовь, удачу и богатство. Однако главная идея произведения заключается в том, что в мире нет ничего вечного. Каждый человек — лишь игрушка в руках судьбы, символом капризов которой является вращающееся колесо Фортуны. Этот образ становится лейтмотивом всей кантаты Орфа.

Исполнители и программа

В концерте участвуют солисты оперы, хор, детский хор и симфонический оркестр Мариинского театра. Дирижером выступает Константин Рылов. Ответственным концертмейстером является Марина Мишук, хормейстером детского хора — Ирина Яцемирская.

Музыкальные особенности «Кармины Бурана»

Стремясь вернуть к жизни «праосновы» музыки, Орф использует простые, но выразительные мелодии и гармонию, сведенную к основным элементам. Успех кантаты обусловлен также ее мощными ритмами, создаваемыми большим количеством ударных инструментов и четкой, насыщенной интонацией поэтического текста.

Не упустите возможность насладиться этим прекрасным произведением в исполнении профессионалов на сцене Мариинского театра.

2 апреля четверг
19:00
Мариинский-2 Санкт-Петербург, Декабристов, 34а
от 2100 ₽

В ближайшие дни

Рок-хиты на органе и клавесине при свечах. Богемный Петербург
6+
Рок
Рок-хиты на органе и клавесине при свечах. Богемный Петербург
1 апреля в 19:00 Креативный кластер «Арте-фактум»
от 2000 ₽
Best of Stage
18+
Юмор
Best of Stage
11 апреля в 19:00 Stage Standup Club
Билеты
Орган при свечах: Bach's memento/Памяти Баха
6+
Классическая музыка
Орган при свечах: Bach's memento/Памяти Баха
22 марта в 16:00 Римско-католическая церковь Лурдской Божьей Матери
от 1000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
