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Кармен
Билеты от 1500₽
Киноафиша Кармен

Спектакль Кармен

Постановка
Новая опера им. Колобова 16+
Режиссер Юрий Александров
Продолжительность 3 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Бессмертное произведение Бизе на сцене Новой оперы

Премьера «Кармен» в Париже в 1875 году оказалась неудачной. Зрители ожидали лёгкого зрелища, но вместо этого увидели драму, насыщенную страстями, с трагическим финалом. Бизе назвал своё произведение комической оперой, что шло вразрез с традициями серьёзных опер, где главные герои — цари или боги. Обычные люди на сцене — солдаты, цыгане, рабочие — вызвали недоумение у публики. Однако через несколько месяцев после смерти Бизе, в Вене состоялась премьера новой редакции, и отношение к опере начало меняться.

Гении о «Кармен»

Среди поклонников «Кармен» оказались Брамс, Вагнер и Чайковский. Последний писал: «По-моему, это в полном смысле шедевр… Лет через десять “Кармен” будет самой популярной оперой в мире». Его прогноз сбылся: сегодня опера неизменно входит в топ самых востребованных спектаклей мировых театров.

Тайна популярности

Успех «Кармен» кроется в потрясающе яркой музыке, которая передаёт испанский колорит, не злоупотребляя фольклорными цитатами. Вместо документальной Испании зритель слышит отражение её через взгляд французского композитора. Не менее значим сюжет, поднимающий универсальные вопросы любви, свободы и её цены, остающиеся актуальными в любые времена.

Постановка в Новой Опере

В Новой Опере спектакль поставил народный артист РФ Юрий Александров, который много лет сотрудничает с театром. Музыкальный руководитель постановки — народный артист Республики Молдова Александр Самоилэ. Декорации, вдохновлённые творчеством Антонио Гауди, и костюмы созданы народным художником РФ Вячеславом Окуневым. Современная интерпретация классики обещает подарить яркое и запоминающееся впечатление.

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Расписание

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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 августа
Новая опера им. Колобова Москва, Каретный Ряд, 3, стр. 2, сад «Эрмитаж»
19:00 от 1500 ₽
29 августа
Новая опера им. Колобова Москва, Каретный Ряд, 3, стр. 2, сад «Эрмитаж»
19:00 от 1500 ₽
20 декабря
Новая опера им. Колобова Москва, Каретный Ряд, 3, стр. 2, сад «Эрмитаж»
19:00 от 2000 ₽
21 декабря
Новая опера им. Колобова Москва, Каретный Ряд, 3, стр. 2, сад «Эрмитаж»
18:00 от 2000 ₽
6 марта
Новая опера им. Колобова Москва, Каретный Ряд, 3, стр. 2, сад «Эрмитаж»
19:00 от 2000 ₽
7 марта
Новая опера им. Колобова Москва, Каретный Ряд, 3, стр. 2, сад «Эрмитаж»
19:00 от 2000 ₽
8 марта
Новая опера им. Колобова Москва, Каретный Ряд, 3, стр. 2, сад «Эрмитаж»
18:00 от 2000 ₽
5 июня
Новая опера им. Колобова Москва, Каретный Ряд, 3, стр. 2, сад «Эрмитаж»
19:00 от 2000 ₽
6 июня
Новая опера им. Колобова Москва, Каретный Ряд, 3, стр. 2, сад «Эрмитаж»
19:00 от 2000 ₽

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