Спектакль Кармен

Опера Жоржа Бизе в Мариинском театре

Испанская страсть и роковая любовь на великой сцене

Опера «Кармен» Жоржа Бизе — одно из самых знаковых произведений в мировой оперной литературе. История страстной и свободолюбивой андалусийки Кармен, её роковых отношений с сержантом Хозе и трагическая развязка, развернулись впервые на сцене Парижа в 1875 году. Несмотря на первоначальный провал, опера обрела мировую известность спустя всего несколько месяцев, благодаря постановке в Венской придворной опере.

Обновленная постановка Мариинского театра

Постановка Мариинского театра сохраняет фирменный испанский колорит, но избегает излишнего гламура. Здесь "Кармен" предстает как глубокая психологическая драма, сосредоточенная на темах власти, страсти и роковых судьб, с тонкими отсылками к древним мифам. Знаменитая музыка Бизе — от горячей хабанеры до триумфальных куплетов тореадора — подчеркивает яркий контраст между героиней Кармен и окружающим её миром.

Этот спектакль, с мощным эмоциональным накалом и богатой режиссерской трактовкой, продолжает собирать аншлаги и покорять сердца зрителей в Мариинском театре.