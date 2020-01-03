Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Кармен
Киноафиша Кармен

Спектакль Кармен

Постановка
Мариинский театр 12+
Режиссер Алексей Степанюк
Продолжительность 3 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Опера Жоржа Бизе в Мариинском театре

Испанская страсть и роковая любовь на великой сцене

Опера «Кармен» Жоржа Бизе — одно из самых знаковых произведений в мировой оперной литературе. История страстной и свободолюбивой андалусийки Кармен, её роковых отношений с сержантом Хозе и трагическая развязка, развернулись впервые на сцене Парижа в 1875 году. Несмотря на первоначальный провал, опера обрела мировую известность спустя всего несколько месяцев, благодаря постановке в Венской придворной опере.

Обновленная постановка Мариинского театра

Постановка Мариинского театра сохраняет фирменный испанский колорит, но избегает излишнего гламура. Здесь "Кармен" предстает как глубокая психологическая драма, сосредоточенная на темах власти, страсти и роковых судьб, с тонкими отсылками к древним мифам. Знаменитая музыка Бизе — от горячей хабанеры до триумфальных куплетов тореадора — подчеркивает яркий контраст между героиней Кармен и окружающим её миром.

Этот спектакль, с мощным эмоциональным накалом и богатой режиссерской трактовкой, продолжает собирать аншлаги и покорять сердца зрителей в Мариинском театре.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 22 сентября
Мариинский-2 Санкт-Петербург, Декабристов, 34а
19:00 от 2400 ₽

В ближайшие дни

Двенадцатая ночь
16+
Комедия
Двенадцатая ночь
9 ноября в 18:00 Театр им. Ленсовета
от 600 ₽
Поминальная молитва
16+
Драма
Поминальная молитва
19 октября в 18:00 Комедианты
от 1000 ₽
Малыш и Карлсон, который живет на крыше
0+
Детский
Малыш и Карлсон, который живет на крыше
26 октября в 11:00 Театр им. Ленсовета
от 450 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше