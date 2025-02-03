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Кармен
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Спектакль Кармен

12+
Режиссер Алексей Степанюк
Продолжительность 3 часа 25 минут, 2 антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Кармен в НОВАТ: огонь страсти на сцене

«Кармен» — это не просто опера, это взрыв эмоций и калейдоскоп чувств. Премьера, которая оставила неизгладимый след в сердцах зрителей, возвращается на сцену НОВАТа, чтобы снова зажечь огонь страсти.

Яркость и динамика

Спектакль, полный энергии и динамизма, переносит зрителя в мир, где каждый цвет и звук играет важную роль в передаче эмоций. «Кармен» — это погружение в атмосферу знаменитой оперы, где каждый акт — это новый виток в накале страстей.

Музыкальное сопровождение

Исполнение на французском языке добавляет аутентичности, а титры на русском языке позволяют глубже понять и прочувствовать каждую сцену. Это сочетание создает уникальное музыкальное и визуальное представление, доступное для каждого зрителя.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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