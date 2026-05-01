Балет «Кармен» Вадима Елизарова на Краснодарской сцене

Спектакль «Кармен» рассказывает историю, основанную на новелле выдающегося французского писателя Проспера Мериме. В эту увлекательную интерпретацию уникальную музыку Жоржа Бизе и Родиона Щедрина добавил хореограф Вадим Альбертович Елизаров, который привнёс в знакомый сюжет новый язык бального танца.

Страсти и интриги в Испании XIX века

Действие спектакля переносит зрителей в мир бушующих страстей и любовных интриг на фоне Испании 19 века. Зрители соприкоснутся с неповторимым национальным колоритом и горячим испанским темпераментом. Темы любви и ненависти, верности и измены будут волновать даже самых искушённых ценителей театра.

Свежий взгляд на классическую историю

В обновлённой версии «Кармен» предусмотрены новые художественные решения: костюмы, декорации и световое оформление, а также новые хореографические фрагменты под специально написанные аранжировки. Это позволяет сохранить дух оригинальной постановки, заложенный самим Вадимом Елизаровым, и в то же время привнести свежесть и оригинальность.

