Спектакль Кармен

Кармен
6+
Продолжительность 120 минут
Возраст 6+

О спектакле

Балет «Кармен» в Зимнем театре Сочи

В Зимнем театре Сочи пройдет уникальный спектакль с участием звезд мирового балета и «Moscow State Ballet». Эта постановка посвящена 100-летию М.М. Плисецкой и включает в себя хореографию А. Алонсо и редакцию Л. Титовой.

Эмоции и страсть

Спектакль расскажет историю страсти и трагедии любви цыганки Кармен и солдата Хозе, а музыка Жоржа Бизе создаст незабываемую атмосферу Испании. Яркие костюмы и виртуозное исполнение артистов сделают этот вечер действительно волшебным.

Глубокий смысл

«Кармен» — это не просто балет, а драма, в которой искусно переплетены темы любви и смерти, предопределения и свободы выбора. Каждый жест и взгляд на сцене пропитан глубоким смыслом, заставляя зрителей сопереживать героям и размышлять о вечных ценностях. Это произведение искусства оставляет неизгладимый след в памяти каждого, кто решится его увидеть.

Сентябрь
9 сентября среда
20:00
Зимний театр Сочи, Театральная, 2
от 1500 ₽

