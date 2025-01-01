Кармен. Опера Ж. Бизе в Геликон-опере

Спектакль «Кармен» был удостоен Российской национальной театральной премии «Золотая маска» в 1996 году в двух номинациях: за лучшую работу режиссера в музыкальном театре и за лучшую женскую роль в музыкальном театре.

История оперы

Опера «Кармен», написанная французским композитором Жоржем Бизе, является вершиной его творчества и считается одним из лучших образцов оперного жанра. Интересно, что ее первая премьера на сцене театра «Опера-Комик» в Париже 3 марта 1875 года провалилась, вызвав грандиозный скандал. В наши дни невозможно представить себе музыкальное искусство без страстных и зажигательных мелодий этого шедевра, а роль Кармен стала ключевой для карьер многих певиц.

Уникальная постановка в «Геликон-опере»

Современная постановка «Кармен» в театре «Геликон-опера» быстро стала сенсацией, поразив музыкальный мир своей смелой трактовкой и накалом страстей. Режиссёр Дмитрий Бертман определил жанр своей версии как «современную криминальную драму (только для взрослых)».

Тем не менее, главными составляющими успеха оказались не только криминальный сюжет и экстравагантные образы, но и невероятная эмоциональность, увлекающая зрителей в пучину смертельных страстей. Динамичное действие, за которым публика следит, затаив дыхание, сочетает в себе высочайший профессионализм и тщательную проработку мизансцен и деталей, что делает эту версию «Кармен» чрезвычайно востребованной среди москвичей и гостей столицы.