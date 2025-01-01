Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Кармен
Билеты от 1000₽
Киноафиша Кармен

Спектакль Кармен

Постановка
Геликон-опера 12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Кармен. Опера Ж. Бизе в Геликон-опере

Спектакль «Кармен» был удостоен Российской национальной театральной премии «Золотая маска» в 1996 году в двух номинациях: за лучшую работу режиссера в музыкальном театре и за лучшую женскую роль в музыкальном театре.

История оперы

Опера «Кармен», написанная французским композитором Жоржем Бизе, является вершиной его творчества и считается одним из лучших образцов оперного жанра. Интересно, что ее первая премьера на сцене театра «Опера-Комик» в Париже 3 марта 1875 года провалилась, вызвав грандиозный скандал. В наши дни невозможно представить себе музыкальное искусство без страстных и зажигательных мелодий этого шедевра, а роль Кармен стала ключевой для карьер многих певиц.

Уникальная постановка в «Геликон-опере»

Современная постановка «Кармен» в театре «Геликон-опера» быстро стала сенсацией, поразив музыкальный мир своей смелой трактовкой и накалом страстей. Режиссёр Дмитрий Бертман определил жанр своей версии как «современную криминальную драму (только для взрослых)».

Тем не менее, главными составляющими успеха оказались не только криминальный сюжет и экстравагантные образы, но и невероятная эмоциональность, увлекающая зрителей в пучину смертельных страстей. Динамичное действие, за которым публика следит, затаив дыхание, сочетает в себе высочайший профессионализм и тщательную проработку мизансцен и деталей, что делает эту версию «Кармен» чрезвычайно востребованной среди москвичей и гостей столицы.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
8 октября
Геликон-опера Москва, Б.Никитская, 19/16
19:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Теща с сюрпризом!
16+
Комедия
Теща с сюрпризом!
23 декабря в 19:30 Театр комедии. Сцена на ВДНХ
от 1000 ₽
Ответ Гиппократа
16+
Иммерсивный
Ответ Гиппократа
5 сентября в 19:45 Иммерсивный театр «Морфеус»
от 4600 ₽
Портрет Дориана Грея
18+
Драма
Портрет Дориана Грея
5 сентября в 19:00 Off-театр
от 2000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше