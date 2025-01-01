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Кармен
Билеты от 300₽
Киноафиша Кармен

Спектакль Кармен

12+
Режиссер Иван Поповски
Продолжительность 2 часа 30 минут
Возраст 12+
Билеты от 300₽

О концерте/спектакле

Опера «Кармен»: Вечная классика на сцене

Опера «Кармен» — одно из самых известных произведений в мировом музыкальном репертуаре. История неистовой цыганки, созданная французским композитором Жоржем Бизе, завоевала огромную популярность именно после выхода в свет оперы, а не с момента написания первоисточника — новеллы Проспера Мериме.

Музыка Бизе, полная жизни и света, воспевает свободу человеческой личности. Она пронизана невероятным драматизмом и заставляет задуматься о том, что движет человеком, потерявшим голову от любви. Какие чувства приводят его к преступлению? Что есть ревность и раскаяние? Эти вопросы волнуют зрителей на протяжении многих лет.

Признание «Кармен»

Опера Бизе была признана П.И. Чайковским лучшим оперным шедевром. Он писал: «Опера Бизе — одна из тех немногих вещей, которым суждено отразить в себе в сильнейшей степени музыкальные стремления целой эпохи». Пророческие слова композитора подтвердились: в наше время «Кармен» входит в репертуар оперных трупп по всему миру и исполняется на различных языках, включая японский!

Версия Центра Оперного Пения

Центр Оперного Пения с гордостью представляет свою версию «Кармен». Спектакль уже успел завоевать зрителей в рамках масштабного турне по Мексике, на Международном фестивале Мстислава Ростроповича в Баку, Сахаровском фестивале в Нижнем Новгороде и гастролях в Сочи.

Команда постановки

  • Режиссер-постановщик: Иван Поповски
  • Сценография: Алексей Порай-Кошиц
  • Художник по костюмам: Алла Коженкова
  • Дирижёр: Ярослав Ткаленко

Важное замечание

ВНИМАНИЕ! В спектакле содержатся сцены, демонстрирующие курение табака. Помните, курение вредит Вашему здоровью.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 сентября
Центр оперного пения Галины Вишневской Москва, Остоженка, 25, стр. 1
19:00 от 300 ₽
26 сентября
Центр оперного пения Галины Вишневской Москва, Остоженка, 25, стр. 1
19:00 от 300 ₽
29 сентября
Центр оперного пения Галины Вишневской Москва, Остоженка, 25, стр. 1
19:00 от 300 ₽

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