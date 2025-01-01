Спектакль Кармен

Меню
Самарский театр оперы и балета 12+
Режиссер Георгий Исаакян
Продолжительность 3 часа
Возраст 12+

Опера «Кармен»: Вечная История Страсти и Свободы в постановке Георгия Исаакяна

Сюжет оперы «Кармен» основан на новелле Проспера Мериме, однако содержание произведения претерпело значительные изменения. Либретто, разработанное Анри Мельяком и Людовиком Галеви, насыщено драматизмом, что углубляет эмоциональные контрасты и создает новые образы героев, отличающиеся от их литературных прототипов.

Главные Герои и Темы

В центре событий — красивая, страстная и свободолюбивая цыганка Кармен. Музыка оперы полна жизни и света, подчеркивая свободу человеческой личности. С особым мастерством в «Кармен» воссоздан национальный колорит и атмосфера действия драмы. Сила оптимизма произведения заключается в неразрывной внутренней связи героев с народом.

Исторический Контекст

«Кармен» — последняя опера Жоржа Бизе, которая прошла тернистый путь к успеху на мировых сценах. Первая постановка, как это ни странно, завершилась полным провалом: публика оказалась не готова к столь реалистичному изображению жизни, и критики обвинили композитора в безнравственности. Однако негативные рецензии лишь способствовали популяризации оперы.

Гастроли по Европе, России и Америке сыграли значительную роль в возвращении «Кармен» на парижскую сцену. Пётр Чайковский отметил: «Опера Бизе — шедевр, одна из немногих вещей, отражающих музыкальные стремления целой эпохи. Лет через десять „Кармен“ будет самой популярной оперой в мире…». И действительно, спустя полтора века «Кармен» стабильно занимает места в топ-10 самых исполняемых опер на планете.

Постановки в Самаре

В Самаре за XX век сменилось десять постановок «Кармен», и текущий спектакль является уже одиннадцатым. Особенно примечательной была постановка 1984 года, осуществлённая Земфирой Цаликовой — первой женщиной-режиссером музыкального театра из Северной Осетии. Её версия «Кармен» оставалась в репертуаре целых 27 сезонов, и в ней выступали два директора театра: тенора Вильям Семашко и Александр Сибирцев.

Современная Интерпретация

Режиссер-постановщик Георгий Исаакян перед премьерой отметил: «Мы будем отталкиваться от воспоминаний Хозе в камере смертников — эта мысль станет основной для нашей истории. Кармен, кажется, для всех, но на самом деле всегда одна и сама для себя». Испания проникает в спектакль, но изысканно и культурно, соединяя XIX век с XXI веком.

от 400 ₽
от 400 ₽
от 400 ₽
от 400 ₽

Самара, 17 октября
Самарский театр оперы и балета Самара, пл. Куйбышева, 1
18:30 от 300 ₽

