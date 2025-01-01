Спектакль Кармен

Балет в 2-х действиях на музыку Жоржа Бизе от Санкт-Петербургской компании «Арт-Центр "Сен-Мишель"»

Приглашаем вас на уникальный спектакль — балет «Кармен» в 2-х действиях на музыку Жоржа Бизе. Хореография и либретто созданы талантливым Михаилом Венщиковым. Эта постановка известной Санкт-Петербургской компании «Арт-Центр «Сен-Мишель» завоевала признание зрителей в Европе, Японии и странах Южной Америки.

Премьеры и гастроли

Премьерные показы балета состоялись в ноябре 2019 года в Брюсселе на сцене Королевского Центра искусств BOZAR. В феврале 2020 года спектакль был представлен публике Мюнхенской филармонии GASTEIG. Яркая оригинальная хореография делает «Кармен» непохожим ни на одну из ранее известных постановок этого знаменитого сюжета.

Создание спектакля

Выразительные ансамблевые сцены эффектно сочетаются с драматически наполненными танцами главных персонажей. Особого внимания заслуживает сценическое оформление, которое передает ускользающую атмосферу старой Испании с помощью анимированной проекции.

Команда постановки

Хореограф-постановщик: Михаил Венщиков

Михаил Венщиков Музыкальный консультант: Валентин Богданов

Валентин Богданов Художественная концепция оформления: нар. художник России Вячеслав Окунев

нар. художник России Вячеслав Окунев Художник-постановщик: Татьяна Королёва

Татьяна Королёва Художник-видеографик: Виктория Злотникова

Виктория Злотникова Ассистенты хореографа: Евгения Костылева, Елена Панкова, Виталий Видинеев, Йохан Госсанс, Ольга Порывко

Евгения Костылева, Елена Панкова, Виталий Видинеев, Йохан Госсанс, Ольга Порывко Технический директор: Максим Маринин

Максим Маринин Технолог костюмов: Евгения Ермоленкова

Евгения Ермоленкова Грим: Анна Розадорская, Анна Чекмарёва

Слово автора

История Кармен — это идеальный повод заглянуть внутрь себя. Любовный треугольник, включающий офицера Хозе, Тореадора и Кармен, не подразумевает деления на правых и виноватых. У каждого героя своя правда и непрописанный сценарий жизни, любви и смерти.

«С самого начала работы над спектаклем мне казалось, что форма одноактного балета-фрески недостаточна для раскрытия образов главных персонажей. Я стремился избежать клише, утвердившихся за почти двести лет в трактовке этих образов на оперной и балетной сцене», — делится Михаил Венщиков.

В этом балете Хозе не просто ревнивец, а сомневающийся человек, разрывающийся между любовью и долгом. Тореадор стремится вырваться за границы маскулинной инфернальности, а Кармен, несмотря на свою красоту и веру, страдает от фатального страха одиночества.

«Гениальная музыка Жоржа Бизе, включая не только известную оперу, но и редко исполняемые произведения, стала основой для хореографического воплощения сложной палитры образов и смыслов», — добавляет хореограф.

Не упустите возможность увидеть этот завораживающий спектакль и погрузиться в мир страсти, любви и трагедии!