Спектакль Кармен

Приглашаем вас на уникальный спектакль — балет «Кармен» в 2-х действиях на музыку Жоржа Бизе. Хореография и либретто созданы талантливым Михаилом Венщиковым. Эта постановка известной Санкт-Петербургской компании «Арт-Центр «Сен-Мишель» завоевала признание зрителей в Европе, Японии и странах Южной Америки.
Премьерные показы балета состоялись в ноябре 2019 года в Брюсселе на сцене Королевского Центра искусств BOZAR. В феврале 2020 года спектакль был представлен публике Мюнхенской филармонии GASTEIG. Яркая оригинальная хореография делает «Кармен» непохожим ни на одну из ранее известных постановок этого знаменитого сюжета.
Выразительные ансамблевые сцены эффектно сочетаются с драматически наполненными танцами главных персонажей. Особого внимания заслуживает сценическое оформление, которое передает ускользающую атмосферу старой Испании с помощью анимированной проекции.
История Кармен — это идеальный повод заглянуть внутрь себя. Любовный треугольник, включающий офицера Хозе, Тореадора и Кармен, не подразумевает деления на правых и виноватых. У каждого героя своя правда и непрописанный сценарий жизни, любви и смерти.
«С самого начала работы над спектаклем мне казалось, что форма одноактного балета-фрески недостаточна для раскрытия образов главных персонажей. Я стремился избежать клише, утвердившихся за почти двести лет в трактовке этих образов на оперной и балетной сцене», — делится Михаил Венщиков.
В этом балете Хозе не просто ревнивец, а сомневающийся человек, разрывающийся между любовью и долгом. Тореадор стремится вырваться за границы маскулинной инфернальности, а Кармен, несмотря на свою красоту и веру, страдает от фатального страха одиночества.
«Гениальная музыка Жоржа Бизе, включая не только известную оперу, но и редко исполняемые произведения, стала основой для хореографического воплощения сложной палитры образов и смыслов», — добавляет хореограф.
Не упустите возможность увидеть этот завораживающий спектакль и погрузиться в мир страсти, любви и трагедии!