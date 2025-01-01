Спектакль Кармен-сюита

Балет «Кармен-сюита» в Мариинском театре

Балет «Кармен-сюита» впервые был представлен в Москве в апреле 1967 года. Его создал кубинский хореограф Альберто Алонсо по просьбе известной балерины Майи Плисецкой. Музыка для этого произведения — транскрипция оперы Бизе — была написана композитором Родионом Щедриным. В то время сотрудничество с зарубежными хореографами было редкостью, но для Кубы после Карибского кризиса сделали исключение.

Разбивая традиции

«Кармен-сюита» оказалась вызывающе неклассическим произведением: Плисецкая не танцевала на носочках в «пачке», а использовала рискованно короткое платье и танцевала «с пятки». Эта постановка отличалась яркой страстностью и эротикой, что на тот момент не соответствовало традиционным нормам советского балета. Однако политические реалии вынудили театр пропустить этот спектакль на сцену.

За бёрком решающего согласия стоял острый конфликт между министром культуры Екатериной Фурцевой и самой Плисецкой. Министр критиковала новую интерпретацию классики, но танцовщица была непреклонна: «Пока я жива, «Кармен» не умрет!» — с гордостью возразила она.

Легенда и классика

Кармен в исполнении Плисецкой стала одной из самых ярких ролей в её карьере, адекватно отражая её индивидуальность и блистательный талант. Этот образ олицетворял дерзость характеров и страстность натуры. Алонсо, в свою очередь, привнес в балет новые выразительные элементы, сочетая классические движения с испанскими ритмами, что стало настоящей революцией на советской сцене.

По мере того, как маячило возвращение в театр, мечта о новом «Кармен» стала реальностью. Большой театр в 1987 году возобновил спектакль к юбилею Майи Плисецкой, предложив новую редакцию, которую создал сам Алонсо. Это стало подарком не только для балерины, но и для всех поклонников классического искусства.

Наследие

«Кармен-сюита» прочно вошла в репертуар не только Мариинского театра, но и многих других. Совсем недавно, в 2007 году, свою трактовку сыграла Ульяна Лопаткина, принеся новизну и свежий взгляд на роль. Её Кармен была внешне сдержанной, но внутри пылала страсть, что сделало исполнение глубже и многослойнее.

Сейчас «Кармен-сюита» окончательно закрепила за собой статус классического произведения и продолжает завораживать зрителей на современных сценах, оставаясь бессмертным наследием балетной культуры.

