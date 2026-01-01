Возврат "Кармен-сюиты" на сцену Мариинского театра

Мариинский театр готовит зрителям встречу с классическим балетом «Кармен-сюита», поставленным на музыку Жоржа Бизе в интерпретации Родиона Щедрина. За дирижерским пультом – Валерий Гергиев. Главные роли исполнят:

Кармен – Екатерина Кондаурова

Хозе – Роман Беляков

Тореро – Константин Зверев

Коррехидор – Руфат Мамедов

Рок – Злата Ялинич

История и сцена

«Кармен-сюита» впервые была поставлена в Москве в 1967 году кубинским хореографом Альберто Алонсо, по просьбе Майи Плисецкой. Музыка, адаптированная из великой оперы Бизе, стала значимым произведением в балетном репертуаре, благодаря своей смелости и оригинальности.

Постановка Алонсо вызвала широкий резонанс благодаря притягательной страстности и новаторской хореографии, которая не вписывалась в класcические рамки. Интересно, что именно в этой версии «Кармен» Плисецкая смогла во всей красе продемонстрировать свой талант и выразить глубокую эмоциональность.

Наследие и современность

Спектакль остался особенно знаковым для танцовщицы, она создала свой уникальный образ Кармен, который стал её "визитной карточкой". После её ухода многие факторы способствовали затиханию "Кармен". Но в 2007 году, к юбилею Плисецкой, Большой театр возобновил балет, и на сцене снова зазвучала её непревзойденная интерпретация.

Теперь «Кармен-сюита» возвращается на сцену Мариинского театра, подтверждая своё статусное положение в культурном наследии. Этим спектаклем зрители смогут вновь вспомнить все оттенки страсти и драматизма, заключенные в танце и музыке.