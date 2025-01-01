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Кармен. Фламенко
Билеты от 900₽
Киноафиша Кармен. Фламенко

Спектакль Кармен. Фламенко

12+
Режиссер Наталья Зайкова
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 12+
Билеты от 900₽

О концерте/спектакле

Драма страстей в неподражаемом пластическом шоу

Спектакль «Кармен» представляет собой яркое и эмоциональное произведение, которое знакомит зрителей с жизнью, культурой и танцевальным языком цыган.

Сложная судьба Кармен
Режиссер Наталья Зайкова, которая также исполняет главную роль, используя неподражаемый язык пластики, рассказывает о непростой судьбе Кармен. Ее история наполнена страстью, драмой и противоречиями.

Танец и видеоряд: органичное взаимодействие
В спектакле органично сочетаются танец и авторский видеоряд, что усиливает впечатление от происходящего на сцене. Каждое движение, каждый кадр раскрывает глубину сюжета.

Лучшие исполнители фламенко России
В «Кармен» задействованы ведущие исполнители фламенко в России, включая вокалистов, гитаристов и перкуссионистов, создающих невероятную атмосферу, наполненную чувственностью и динамикой.

Уникальный стиль и авторская хореография
Авторская хореография и неповторимый стиль фламенко делают спектакль уникальным. Эстетика танца, его выразительность и энергия не оставят зрителей равнодушными, даруя незабываемые эмоции.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 ноября
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
19:00 от 900 ₽

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