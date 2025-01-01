Меню
Карлсон
Билеты от 1000₽
Киноафиша Карлсон

Спектакль Карлсон

6+
Продолжительность 1 час
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Карлсон» с Сергеем Ростом

«Спокойствие и только спокойствие!» — на сцену возвращается лучшее в мире приведение с мотором: дикое, у-у! — но очень симпатичное. Это, конечно же, любимый герой всех детей планеты Карлсон.

Вместе с Малышом, своенравной домоуправительницей Фрекен Бок и неуклюжими грабителями Филле и Рулле, он приглашает вас на добрый семейный спектакль. На сцене — настоящий хулиган с мотором: шумный, дерзкий, но очень добрый, обаятельный и смешной актер Сергей Рост.

Музыкальное и интерактивное приключение

В спектакле много музыки, танцев и интерактивных игр, в которых каждый зритель — и ребенок, и взрослый — сможет поучаствовать. Это прекрасная возможность погрузиться в мир незабываемых приключений, улыбок и волшебства!

Актерский состав

  • Сергей Рост
  • Сергей Федюшкин / Василий Рахманин
  • Константин Мерзликин / Олег Малафеев
  • Владислав Аргун / Дмитрий Морозов / Алан Габуев / Андрей Шугов

Подарите вашему ребенку незабываемые впечатления от увлекательного спектакля, который заставит смеяться и взрослого, и малыша!

В ролях
Сергей Рост
Сергей Рост
Сергей Федюшкин
Василий Рахманин
Константин Мерзликин
Олег Малафеев

Ноябрь
Декабрь
2 ноября воскресенье
14:00
La'Театр Москва, Хамовнический Вал, 34
от 1000 ₽
13 декабря суббота
12:00
La'Театр Москва, Хамовнический Вал, 34
от 1000 ₽
В других городах
Ноябрь
8 ноября суббота
14:00
Дворец искусств Ленинградской области Санкт-Петербург, пл. Стачек, 4
от 1000 ₽

