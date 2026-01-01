Спектакль Карлсон, который живет на крыше

Сказка о Карлсоне – любимом друге детей в Красноярском театре кукол

Каждый ребенок мечтает о неповторимых приключениях, о том, чтобы у него за спиной был пропеллер, а домик стоял на крыше. Карлсон – это вечный друг всех детей. У каждого из нас есть свой особенный Карлсон, ведь одинаковых детей на свете не бывает. У каждого Малыша своя фантазия и свои мечты!

Астрид Линдгрен: жизнь и творчество

Астрид Линдгрен родилась 14 ноября 1907 года в южной Швеции, на хуторе Нес, недалеко от Виммербю. В детстве она была окружена богатым фольклором, что позже легло в основу её увлекательных историй. Уже в начальной школе одноклассники называли Астрид «Виммербюнской Сельмой Лагерлёф» за её писательские способности.

Одним из первых произведений Линдгрен считается «Пеппи Длинный чулок». Она активно участвовала в общественных дискуссиях, выступая за воспитание, учитывающее мнения и чувства детей. Этот новый подход к детской тематике сказыва́ется и на её творческой манере. В 1944 году Линдгрен победила в конкурсе книг для девочек с повестью «Бритт Мари изливает душу». Это стало стартом её известности.

Наследие Линдгрен

После успеха «Пеппи Длинный чулок», книга произвела настоящий фурор. В 1946 году Астрид были предложены должность редактора в издательстве «Рабен и Шегрен», где она работала до 1970 года. Линдгрен ушла из жизни 28 января 2002 года, оставив после себя удивительное наследие, которое продолжает вдохновлять детей и взрослых по всему миру.

Не пропустите возможность увидеть спектакль о Карлсоне и насладиться волшебством, которое он приносит в жизнь каждого ребенка!