Спектакль Карлсон, который живет на крыше

Крылатый человечек Карлсон в Новосибирском музыкальном театре

Новосибирский музыкальный театр с радостью анонсирует спектакль, основанный на повести Астрид Линдгрен о Карлсоне. Этот веселый человечек с хулиганским характером проживает на крыше и помогает детям справляться с одиночеством. Спектакль объединяет знакомые персонажи с новыми музыкальными номерами, созданными композитором Андреем Семёновым и автором либретто Жанной Жердер. Даже такие фигуры, как Фрекен Бок, Филле и Рулле, обретут новое обаяние под музыкальным воздействием!

Возвращение легенды

Спектакль будет интересен не только взрослым, которые выросли в 70-е годы XX века и помнят знаменитый мультфильм и постановку Театра сатиры с Спартаком Мишулиным в главной роли. Поколения детей также узнают крылатые фразы «Спокойствие, только спокойствие» и «Пустяки, дело житейское». Теперь «мужчина в полном расцвете сил» — Карлсон — снова пришёл в гости к Малышу и ко всем юным зрителям Новосибирска.

Друзья и фантазии

Если ребенок скучает и чувствует себя одиноким, ему нужен друг. В крайнем случае, неплохо бы и собака. Но если ни друга, ни собаки нет, в помощь приходят фантастические существа, с которыми не соскучишься. Одним из таких созданий является упитанный человечек с пропеллером, созданный шведской писательницей Астрид Линдгрен.

История о Карлсоне

Идея рассказа пришла к Астрид от ее дочери, которая поведала о смешном инциденте. Когда девочка оставалась одна, к ней в комнату через окно влетал маленький человечек, прятавшийся за картину, если заходили взрослые. В 1967 году, благодаря переводчице Лилиане Лунгиной, Карлсон стал говорить по-русски, и россияне с удовольствием приняли его как близкого и знакомого персонажа, с присущими ему чертами.

Этот толстяк с пропеллером стал первым положительным героем детской литературы, обладающий набором отрицательных черт. Он продолжает оставаться любимцем как детей, так и взрослых, которые в глубине души завидуют Карлсону за его легкость и непосредственность.

Музыкальная интерпретация

В 2007 году спектакль о Карлсоне стал первым в мире мюзиклом, благодаря композитору Андрею Семёнову и автору стихов и либретто Жанне Жердер. Музыка оживила не только Карлсона и Малыша, но и домомучительницу Фрекен Бок, жуликов Филле и Рулле, превратив их в милых и обаятельных персонажей.