Спектакль Карлик Нос

Мистическая история Якоба

Мистическая история начинается с Якоба — красивого и умного 12-летнего мальчика, помогающего маме торговать на базаре. Однако, кто бы мог подумать, что невнимательность и невежливость по отношению к пожилой покупательнице так сильно изменят его жизнь?

Последствия слов и поступков

Эта волшебная сказка учит, что у каждого слова и поступка есть последствия, которые могут изменить судьбу. Якобу предстоит пройти нелегкие испытания, чтобы понять важность доброты и уважения.

Путь к взрослению

На этом пути мальчик повзрослеет, научится ответственности и осознает, что каждое действие и слово имеет значение.