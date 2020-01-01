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Карлик Нос
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Спектакль Карлик Нос

Постановка
Московский театр кукол. Камерная сцена 6+
Режиссер Станислав Железкин
Продолжительность 1 час 20 минут, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Мистическая история Якоба

Мистическая история начинается с Якоба — красивого и умного 12-летнего мальчика, помогающего маме торговать на базаре. Однако, кто бы мог подумать, что невнимательность и невежливость по отношению к пожилой покупательнице так сильно изменят его жизнь?

Последствия слов и поступков

Эта волшебная сказка учит, что у каждого слова и поступка есть последствия, которые могут изменить судьбу. Якобу предстоит пройти нелегкие испытания, чтобы понять важность доброты и уважения.

Путь к взрослению

На этом пути мальчик повзрослеет, научится ответственности и осознает, что каждое действие и слово имеет значение.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 сентября
Московский театр кукол. Камерная сцена Москва, Бажова, 9
16:00 от 800 ₽

Фотографии

Карлик Нос Карлик Нос Карлик Нос Карлик Нос Карлик Нос

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