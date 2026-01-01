Колдунья, карлик и принцесса в спектакле «Карлик Нос»

Спектакль «Карлик Нос» основан на классической сказке Е.М. Чарушина. Главный герой — мальчик Якоб, потерявший нос и отправившийся на поиски своей утраченной внешности. По пути он встречает множество разнообразных персонажей, которые помогают ему в его нелегком пути.

Автором и постановщиком спектакля выступает Александр Мишин, народный артист РСФСР и лауреат премии за лучшую режиссуру. Он известен своими уникальными работами для детей и взрослых, что делает этот спектакль особенно интересным.

По сюжету спектакля, Якоб сталкивается с злой колдуньей Крейтервейс, которая наказала его за дерзость. В результате превращения мальчик потерял свою красоту и стал карликом. Начав работать поваром у князя-обжоры, Якоб встречает принцессу Мими, претерпевшую такую же участь — её заколдовала та же колдунья, превратив в гусыню. Зрители смогут следить за тем, как Якоб и Мими пытаются избавиться от злых чар и вернуться к нормальной жизни.

Спектакль предназначен для зрителей от 6 лет. Не упустите возможность увидеть детскую сказку в захватывающем формате театра кукол, который обязательно понравится как детям, так и взрослым, любящим театральное искусство и увлекательные истории.