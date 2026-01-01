Оповещения от Киноафиши
Карлик Нос
Карлик Нос

Спектакль Карлик Нос

Постановка
Красноярский театр кукол 6+
Возраст 6+

О спектакле

Спектакль по мотивам сказки Вильгельма Гауфа «Карлик Нос» в Красноярском театре кукол

В Красноярском театре кукол представят спектакль по мотивам сказки Вильгельма Гауфа «Карлик Нос». Это история о колдунье Крейтервейс, которая жаждет вернуть свою молодость и величие с помощью волшебного цветка семилистного подлунного карлика. В спектакле также участвуют Якоб, Мимина, Герцог и злая ведьма, которая готова идти на крайние меры ради возврата своей красоты.

Основная мысль спектакля

Главный урок, который приносит эта сказка, — наши мамы всегда рядом и способны помочь справиться с любыми трудностями. Сюжет учит важным ценностям дружбы, благородства и веры в лучшее, что делает его особенно привлекательным для зрителей всех возрастов.

Персонажи и сюжет

Спектакль начинается с того, как колдунья Крейтервейс, листая старинную волшебную книгу, находит рецепт восстановления своей молодости. В это время жители сказочного мира сталкиваются с различными испытаниями, среди которых прелестная гусыня Мимина и Герцог, который обожает вкусно поесть. Их взаимодействие и борьба с опасностями, навязанными злой ведьмой, создают увлекательный и поучительный рассказ.

Сказка «Карлик Нос» уже много лет находит отклик в сердцах детей, обучая их адаптироваться к трудностям и находить позитивные решения в самых затруднительных ситуациях. Каждое новое поколение зрителей открывает для себя семейные ценности и важность веры в успех.

Купить билет на спектакль Карлик Нос

Апрель
5 апреля воскресенье
11:00
Красноярский театр кукол Красноярск, Ленина, 119
от 500 ₽
13:00
Красноярский театр кукол Красноярск, Ленина, 119
от 500 ₽
15:00
Красноярский театр кукол Красноярск, Ленина, 119
от 500 ₽

