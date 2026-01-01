Спектакль Карлик Нос

Оповещения от Киноафиши
Карлик Нос
Постановка
Новошахтинский драматический театр 12+
Режиссер Дмитрий Нардин
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 12+

О спектакле

Сказочная чародейская история

«Злобная фея Кройтервайс превращает симпатичного проказника Якоба в уродливого карлика. Пройдя через нелегкие испытания, он обретает мудрость и способность к состраданию. Якоб спешит на помощь заколдованной красавице, разрушая злые чары и вновь обретая свой прежний облик.»

Спектакль обещает зрителям незабываемые эмоции и волшебство, благодаря захватывающей музыке и множеству сценических эффектов, создающих чарующую атмосферу.

Не упустите возможность стать свидетелями этой удивительной истории о любви, преодолении и, конечно же, магии!

Март
29 марта воскресенье
12:00
Новошахтинский драматический театр Ростов-на-Дону, г. Новошахтинск, Садовая, 31
от 600 ₽
14:00
Новошахтинский драматический театр Ростов-на-Дону, г. Новошахтинск, Садовая, 31
от 600 ₽

