Спектакль Карл Орф. Кармина Бурана

Масштабное хореографическое действо «Carmina Burana» от Астана балет

Продолжением гастролей театра «Астана Балет» в рамках Международного фестиваля искусств для детей и молодёжи «Сириус – Роза Хутор» станет грандиозная постановка «Carmina Burana». На Главной сцене прозвучит знаменитая кантата Карла Орфа, которая будет представлена в сценическом воплощении с участием артистов балета, симфонического оркестра, хора и солистов.

О театре «Астана Балет»

«Астана Балет» является одним из ведущих хореографических коллективов Казахстана. Театр искусно сочетает классическую школу, современную хореографию и элементы национального танца. В его репертуаре можно найти как мировую классику, так и авторские постановки, вдохновлённые культурой страны. В афише коллектива представлены работы таких грандов, как Джордж Баланчин, Уильям Форсайт, Иржи Киллиан, Юрий Григорович и Алтынай Асылмуратова.

Сюжет и хореография спектакля

Балет «Carmina Burana», основанный на одноимённой кантате, не имеет привычного линейного сюжета. Это символическое размышление о человеческой судьбе, подчинённой вечному движению колеса Фортуны. В центре внимания находятся юноша и дева — две души, которые преодолевают искушения и страсти, стремясь к гармонии и истинной любви в сложном мире.

Хореографический язык постановки отличается многослойностью: классический балет гармонично переплетается с современной пластикой и элементами contemporary dance. Визуальная эстетика спектакля вдохновлена образами эпохи Возрождения, создавая глубокое художественное высказывание о природе человека, его стремлении к свету, неизбежности перемен и вечном круговороте жизни.

Возрастные ограничения

Рекомендуется для зрителей старше 16 лет. Обратите внимание, что в программе возможны изменения.