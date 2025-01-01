Карл Орф. Кармина Бурана

«Кармина Бурана» от Большого симфонического оркестра в Московской консерватории

Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского под руководством народного артиста СССР Владимира Федосеева вновь порадует зрителей великолепной программой. В этот раз на сцене Большого зала Московской консерватории прозвучит знаменитая кантата «Кармина Бурана» композитора Карла Орфа.

Шедевр XX века

Созданная в 1936 году, «Кармина Бурана» стала настоящим символом музыкального искусства XX века. Эта сценическая кантата завоевала сердца слушателей своей мощной эмоциональной силой и мелодической красотой. Орф, создавший это произведение, однажды заявил: Всё, что я до сих пор написал, а вы, к сожалению, издали, можете уничтожить. С «Кармина Бурана» начинается мое собрание сочинений.

Заслуженные исполнители

В исполнении кантаты примут участие солисты Московского театра «Новая Опера»: сопрано Мария Буйносова, тенор Валерий Макаров и баритон Анджей Белецкий. Особую атмосферу создадут известные хоровые коллективы столицы — Академический большой хор «Мастера хорового пения» и Хор мальчиков и юношей «Cantus».

Под руководством мастера

Дирижировать концертом будет Клеман Нонсьё из Франции — лауреат I Международного конкурса имени С. В. Рахманинова. Его тонкий шарм и обаяние, безусловно, добавят особый колорит к исполнению кантаты.

История оркестра

Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского был основан в 1930 году и стал первым симфоническим оркестром Советского Союза. За свою историю оркестр исполнил множество знаковых произведений, включая сочинения Дмитрия Шостаковича, Арама Хачатуряна и других выдающихся композиторов. В 2023 году оркестр был удостоен премии BraVo в номинации «Оркестр года».

2024 год стал знаменательным для коллектива: исполнилось 50 лет с момента, когда БСО возглавил Владимир Федосеев. А в 2025 году оркестр отметит свое 95-летие. С января 2025 года главным дирижером БСО стал Арсентий Ткаченко, выбранный по решению Владимира Федосеева.

Не упустите возможность насладиться живым исполнением «Кармина Бурана» и погрузиться в магию музыки вместе с лучшими исполнителями!