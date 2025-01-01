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Карл Орф. Кармина Бурана
Билеты от 900₽
Киноафиша Карл Орф. Кармина Бурана

Карл Орф. Кармина Бурана

6+
Возраст 6+
Билеты от 900₽

О концерте/спектакле

«Кармина Бурана» от Большого симфонического оркестра в Московской консерватории

Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского под руководством народного артиста СССР Владимира Федосеева вновь порадует зрителей великолепной программой. В этот раз на сцене Большого зала Московской консерватории прозвучит знаменитая кантата «Кармина Бурана» композитора Карла Орфа.

Шедевр XX века

Созданная в 1936 году, «Кармина Бурана» стала настоящим символом музыкального искусства XX века. Эта сценическая кантата завоевала сердца слушателей своей мощной эмоциональной силой и мелодической красотой. Орф, создавший это произведение, однажды заявил: Всё, что я до сих пор написал, а вы, к сожалению, издали, можете уничтожить. С «Кармина Бурана» начинается мое собрание сочинений.

Заслуженные исполнители

В исполнении кантаты примут участие солисты Московского театра «Новая Опера»: сопрано Мария Буйносова, тенор Валерий Макаров и баритон Анджей Белецкий. Особую атмосферу создадут известные хоровые коллективы столицы — Академический большой хор «Мастера хорового пения» и Хор мальчиков и юношей «Cantus».

Под руководством мастера

Дирижировать концертом будет Клеман Нонсьё из Франции — лауреат I Международного конкурса имени С. В. Рахманинова. Его тонкий шарм и обаяние, безусловно, добавят особый колорит к исполнению кантаты.

История оркестра

Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского был основан в 1930 году и стал первым симфоническим оркестром Советского Союза. За свою историю оркестр исполнил множество знаковых произведений, включая сочинения Дмитрия Шостаковича, Арама Хачатуряна и других выдающихся композиторов. В 2023 году оркестр был удостоен премии BraVo в номинации «Оркестр года».

2024 год стал знаменательным для коллектива: исполнилось 50 лет с момента, когда БСО возглавил Владимир Федосеев. А в 2025 году оркестр отметит свое 95-летие. С января 2025 года главным дирижером БСО стал Арсентий Ткаченко, выбранный по решению Владимира Федосеева.

Не упустите возможность насладиться живым исполнением «Кармина Бурана» и погрузиться в магию музыки вместе с лучшими исполнителями!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 ноября
Большой зал Консерватории Москва, Б.Никитская, 13/6
19:00 от 900 ₽

Фотографии

Карл Орф. Кармина Бурана Карл Орф. Кармина Бурана Карл Орф. Кармина Бурана Карл Орф. Кармина Бурана Карл Орф. Кармина Бурана Карл Орф. Кармина Бурана

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