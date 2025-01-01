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Карл Орф. Кармина Бурана
Билеты от 800₽
Киноафиша Карл Орф. Кармина Бурана

Карл Орф. Кармина Бурана

6+
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Симфонический оркестр и хор ГАСК России Художественный руководитель и главный дирижер – Народный артист России Валерий Полянский В программе: К. Орф Кантата "Кармина Бурана" Легендарная кантата «Кармина Бурана» - самое знаменитое сочинение немецкого композитора двадцатого века Карла Орфа. Написанная в 1937 году, кантата и сегодня поражает слушателей и своей монументальностью (как по громадному составу оркестра, так и по длительности) и, одновременно, своим художественным демократизмом, удивительно сочетающим в себе «серьёзность» академического жанра и его яркую сверхобразную подачу. Множество номеров бессмертного сочинения Орфа стали популярнейшими произведениями академической музыки всего двадцатого века. А наибольшую известность приобрёл легендарный вступительный хор «Fortuna Imperatrix Mundi». Простота и ясность формы сочетаются в нём с глубоко философской идеей фатальности судьбы: в подобном сочетании простоты гармонического языка и структурного строения с одной стороны и многозначности, сложности поднимаемых в музыке тем и идей с другой кроется обаяние музыки выдающегося немецкого композитора. Произведение Орфа основано на двадцати четырёх стихотворениях из сборника средневековой поэзии, названного «Carmina Burana». Это название переводится с латыни как «Песни Бойерна». Это связано с тем, что оригинальный манускрипт сборника («Codex Buranus») был найден в 1803 году в бенедиктинском монастыре Бойерн (Бавария). Темы этих стихов, а соответственно и из музыкального аналога актуальны не только для XIII века: это непостоянство удачи и богатства, быстротечность жизни, радость возвращения весны и удовольствие от пьянства, обжорства, азартных игр и любви.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 сентября
Большой зал Консерватории Москва, Б.Никитская, 13/6
19:00 от 800 ₽

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