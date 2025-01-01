Карл Дженкинс «Адиемус»

Adiemus Карла Дженкинса: открытие юбилейного фестиваля органной музыки в Перми

В Большом зале Пермской филармонии состоится грандиозное открытие XX Международного фестиваля органной музыки. Центральным событием вечера станет исполнение знаменитой кантаты «Adiemus» британского композитора сэра Карла Дженкинса, произведения, покорившего весь мир своим уникальным fusion-звучанием.

Участники концерта

В программе примут участие:

Джаз-хор Свердловской детской филармонии под управлением дирижера Дмитрия Волосникова, обладателя «Золотой Маски»;

Солисты: Ирина Костина (сопрано), Марина Вишневская (джаз-вокал), Сергей Клевенский (этно-духовые), Дмитрий Сарасек (саксофон) и органистка Валерия Иванова.

Музыкальный мост между эпохами

«Adiemus» — это уникальное произведение, которое создает музыкальный мост между эпохами и культурами. Здесь переплетаются барочные мотивы и джазовые импровизации, кельтские мелодии и африканские ритмы, этнические тембры и академическая мощь органа.

Язык музыки

Интересной особенностью произведения является язык, придуманный Дженкинсом, где голос становится инструментом, а слова не имеют смысла. Это создает чистую эмоцию и универсальную красоту. Концерт «Adiemus» — это путешествие в мир, где стираются границы между классикой, этникой и современностью.