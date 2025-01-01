Меню
Карина Салихова. Сольный концерт
Билеты от 700₽
Карина Салихова. Сольный концерт

Карина Салихова. Сольный концерт

18+
Возраст 18+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Юмористическое свидание с Кариной Салиховой

Погрузитесь в атмосферу легкости и уюта на концерте Карины Салиховой, участницы известных проектов Женский стендап и Открытый Микрофон на телеканале ТНТ. Эта комикесса создаст ощущение, будто вы на кухне с лучшей подругой, обсуждая самые забавные истории из жизни.

Забавные истории и женские хитрости

На своем концерте Карина поделится искренними и смешными рассказами о свиданиях, отношениях и повседневной жизни. Зрители смогут не только посмеяться, но и узнать полезные женские хитрости на любые случаи.

Почему стоит посетить концерт?

Если вы ищете способ расслабиться и поднять себе настроение, этот концерт станет отличным выбором. Не упустите возможность провести вечер в компании талантливой и невероятно смешной Карины Салиховой!

2 ноября
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
21:30 от 700 ₽

