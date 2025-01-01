Меню
Карина Салихова и Вика Македонская
Билеты от 1900₽
Киноафиша Карина Салихова и Вика Македонская

Карина Салихова и Вика Македонская

18+
Возраст 18+
Билеты от 1900₽

О концерте/спектакле

Карина Салихова и Вика Македонская. Искрометный юмор лучших стендап-артисток!

Приглашаем вас на уникальный концерт, в котором на одной сцене встретятся два лучших комика современности: Карина Салихова и Вика Македонская. Ожидайте смешные истории, неожиданные повороты и искрометный юмор от этих талантливых артисток!

Кто такие Карина и Вика?

Карина Салихова — известная комедийная актриса, обладательница нескольких премий в области стендап-комедии. Ее юмор отражает жизненные ситуации, знакомые каждому из нас. Вика Македонская — мастер импровизации, чей стиль исполнения покоряет зрителей с первой шутки. Вместе они создают уникальную атмосферу на своих выступлениях.

Что ждать от шоу?

Зрителям предстоит насладиться зажигательным и динамичным выступлением. Комики поделятся своими наблюдениями о жизни, любви и дружбе, а также прокомментируют самые актуальные события в мире. Подготовьтесь к глубоким размышлениям, смешанным с незабываемыми моментами смеха!

Полезная информация

Билеты на концерт можно приобрести онлайн или в кассах театра. Не упустите возможность увидеть это комедийное шоу вживую. Не забудьте прийти с хорошим настроением и готовностью смеяться!

Купить билет на концерт Карина Салихова и Вика Македонская

Октябрь
3 октября пятница
21:00
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
от 1900 ₽

