Карина Милицина. Tribute Amy Winehouse
Карина Милицина. Tribute Amy Winehouse

Карина Милицина. Tribute Amy Winehouse

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Трибьют Amy Winehouse: вечный джаз и блестящие хиты

Карина Милицина — московская певица, обладающая уникальным талантом. Исполнительница джаза, блюза, соула, а также поп- и рок-хитов, она также работает над авторской музыкой. Когда Карина выходит на сцену, ее талант завораживает аудиторию. Яркая и неподражаемая, она смогла завоевать популярность среди московских зрителей.

Неповторимое исполнение

В рамках своего нового спектакля Карина представит программу, посвященную самым известным произведениям Amy Winehouse. Она будет выступать вместе с талантливыми музыкантами из Ростова, что лишь усилит атмосферу вечера.

По мнению музыкальных критиков, Карина Милицина является одной из лучших исполнительниц песен Winehouse. Алексей Певчев отмечает: Карина исполняет эту программу как никто другой. Можно попытаться спеть похоже, но передать харизму и энергетику этих песен — задача намного сложнее. У Карины это получается на высшем уровне.

Не упустите возможность

Это выступление стоит увидеть и услышать. Если вы цените глубину музыки и талант артистов — приходите на трибьют Amy Winehouse. Программу Карина сформировала так, чтобы каждый зритель смог почувствовать ту самую энергетику и страсть, которые пронизывают песни великой певицы.

Расписание

В других городах

Ростов-на-Дону, 12 сентября
Эссе Ростов-на-Дону, Красноармейская, 166
19:00 от 1400 ₽

