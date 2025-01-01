Карина Мейханаджян

Проверочный концерт Карины в «Bolshevik Loft»

Приглашаем вас на незабываемый вечер с неподражаемой Кариной, одной из самых известных и любимых стендап-комикесс в стране. Этот проверочный концерт обещает быть ярким и полным юмора событием.

Дата и место проведения

Событие состоится в уютном пространстве «Bolshevik Loft». Здесь вы сможете насладиться разнообразным меню европейской и русской кухни с авторской подачей. Не забудьте попробовать специальные блюда от шеф-повара!

Парковка и сбор гостей

Для удобства зрителей предусмотрена бесплатная парковка. Чтобы избежать задержек по заказам на кухню, рекомендуем приходить к сбору гостей, который начнется за час до начала программы. Это время идеально подходит для того, чтобы насладиться атмосферой мероприятия, пообщаться с друзьями и зарядиться позитивными эмоциями перед началом шоу.

Не пропустите!

Не упустите возможность увидеть Карины в действии и зарядиться хорошим настроением на весь вечер. Мы ждем вас!