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Карина Мейханаджян
Билеты от 1000₽
Киноафиша Карина Мейханаджян

Карина Мейханаджян

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Проверочный концерт Карины в «Bolshevik Loft»

Приглашаем вас на незабываемый вечер с неподражаемой Кариной, одной из самых известных и любимых стендап-комикесс в стране. Этот проверочный концерт обещает быть ярким и полным юмора событием.

Дата и место проведения

Событие состоится в уютном пространстве «Bolshevik Loft». Здесь вы сможете насладиться разнообразным меню европейской и русской кухни с авторской подачей. Не забудьте попробовать специальные блюда от шеф-повара!

Парковка и сбор гостей

Для удобства зрителей предусмотрена бесплатная парковка. Чтобы избежать задержек по заказам на кухню, рекомендуем приходить к сбору гостей, который начнется за час до начала программы. Это время идеально подходит для того, чтобы насладиться атмосферой мероприятия, пообщаться с друзьями и зарядиться позитивными эмоциями перед началом шоу.

Не пропустите!

Не упустите возможность увидеть Карины в действии и зарядиться хорошим настроением на весь вечер. Мы ждем вас!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
6 августа
КДК «Большевик» Москва, Ленинградский просп., 15
20:00 от 1000 ₽

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