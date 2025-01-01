Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Карина Мейханаджян. Проверочный стендап концерт
Билеты от 1200₽
Киноафиша Карина Мейханаджян. Проверочный стендап концерт

Карина Мейханаджян. Проверочный стендап концерт

18+
Возраст 18+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Проверочный стендап: новый концерт от Карины Мейханаджян

Приглашаем вас на уникальное событие в мир стендап-комедии! Настоящим открытием сезона станет проверочный стендап концерт, который пройдет в уютном Standup Café.

Главным событием вечера станет выступление талантливой комедиантки Карины Мейханаджян. Она известна своим острым юмором и ироничным взглядом на повседневные ситуации. Ее выступления уже завоевали сердца зрителей, а теперь у вас есть возможность оценить их вживую!

Что вас ждет на концерте?

Концерт обещает быть насыщенным новыми шутками и интересными наблюдениями о жизни. Карина не только делится личным опытом, но и располагает к себе публику, создавая уютную и дружескую атмосферу. Вы сможете смеяться, не стесняясь, и чувствовать себя частью этого уникального зрительского опыта.

Интересные факты

На стендап-концертах Карины часто звучат темы, близкие каждому: отношения, работа, повседневные заботы. Она привносит свежесть и оригинальность в жанр стендапа, что делает ее выступления особенно запоминающимися.

Где и когда

Концерт пройдет в Standup Café. Это место славится своей атмосферой и уютным интерьером, а также разнообразным меню, которое позволит вам насладиться вечерним отдыхом с комфортом.

Не упустите возможность провести вечер в компании отличного юмора и хороших людей. Такие Veranstaltungen стоит посещать, чтобы зарядиться позитивом и эмоциями!

Купить билет на концерт Карина Мейханаджян. Проверочный стендап концерт

Помощь с билетами
Сентябрь
12 сентября пятница
21:00
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 1200 ₽

В ближайшие дни

Женский юмор. Стендап от популярных комикесс с ТВ
18+
Юмор
Женский юмор. Стендап от популярных комикесс с ТВ
1 октября в 20:00 Одесса-мама
от 1290 ₽
Зажигаем вновь и вновь: ВИА Кама
16+
Эстрада
Зажигаем вновь и вновь: ВИА Кама
26 октября в 19:00 Театр на Таганке
от 1000 ₽
Новый год в Хогвартсе
6+
Неоклассика
Новый год в Хогвартсе
2 января в 11:00 ЦСКА Арена
от 2500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше